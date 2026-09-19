“가짜 뉴스 다 나가”…트럼프, CNN까지 쫓아내며 ‘언론 전면전’ 선포

세줄 요약 트럼프 대통령이 중간선거를 앞두고 CNN, MSNOW, 폴리티코의 백악관 출입을 즉시 금지했다. 그는 이들 매체가 허위 보도를 일삼는다고 주장하며 강하게 비판했고, 다른 가짜 뉴스 매체에도 추가 제재를 예고했다. 트럼프, CNN·MSNOW·폴리티코 출입 즉시 금지 발표

허위 보도·가짜 뉴스 주장하며 언론 전면전 선포

다른 비판 매체로 제재 확대 가능성 경고

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 17일(현지 시간) 백악관 로즈가든에서 열린 만찬 중 연설하고 있다. 2026.09.18. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 지난 17일(현지 시간) 백악관 로즈가든에서 열린 만찬 중 연설하고 있다. 2026.09.18. AP 뉴시스

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도널드 트럼프 미국 대통령이 오는 11월 중간선거를 45일 앞두고, 허위 보도를 이유로 주요 매체의 백악관 출입을 막아서며 언론을 향한 압박 수위를 최고조로 끌어올렸다.트럼프 대통령은 19일(현지시간) 자신의 소셜미디어(SNS) 트루스소셜을 통해 “지속적인 ‘가짜 뉴스’ 보도로 인해 CNN, MSNOW, 폴리티코의 백악관 출입을 즉시 금지한다”고 발표했다.그는 해당 매체들이 대통령과 행정부를 취재하면서 거짓을 일삼고 있다고 주장했다. “언론사가 미국 대통령이나 트럼프 행정부를 취재하면서 허구와 거짓을 지속적으로 쓰거나 보도해서는 안 된다”며 언론의 취재 태도를 강력히 비판했다.이어 각 매체를 향한 구체적인 비난도 이어갔다.최근 이름을 변경한 MSNOW를 두고는 “시청률과 신뢰도 부족으로 MSNBC에서 이름을 바꿨다”고 꼬집는가 하면, 폴리티코에 대해서는 “조 바이든 정부 시절 연명을 위해 800만 달러(약 111억원)라는 말도 안 되는 불법 구독 지원을 받았다”며 “이것은 명백한 부패 행위”라고 주장했다.끝으로 트럼프 대통령은 “다른 가짜 뉴스 매체들도 뒤를 잇게 될 것”이라며 추가 출입 금지를 예고했다.이는 비판 언론을 향한 압박을 이어오던 트럼프 대통령이 갈등 수위를 극단으로 높인 조치로 풀이된다.앞서 백악관은 멕시코만을 미국만으로 표기하라는 트럼프 대통령 지침을 따르지 않은 AP통신의 취재를 금지해 법정 다툼을 벌이는가 하면, CBS 방송 등 비판적인 방송사의 면허 취소를 요구하고 뉴욕타임스(NYT)와 월스트리트저널(WSJ) 등을 상대로 대규모 명예훼손 소송을 내기도 했다. 집권 1기인 2018년에도 CNN 기자의 출입을 정지시켰으나 법원의 제동으로 철회한 바 있다.