유조선 폭격한 美, 이란도 ‘불벼락’ 맞불…호르무즈 다시 불타오르네 (영상) [배틀라인]

세줄 요약 미군이 이란 원유운반선 5척을 파괴하자 이란은 요르단 미군기지에 탄도미사일 20발을 쏘고 호르무즈 해협의 미국 선박 2척과 유조선 8척 등 10척을 공격했다고 주장했다. 맞보복이 이어지며 해협 긴장과 유가 상승 우려가 커졌다. 미군, 이란 원유운반선 5척 타격 보복

이란, 요르단 기지·호르무즈 선박 공격 주장

호르무즈 통항 차질과 유가 상승 우려

[배틀라인 3줄 요약]

● 이란이 미 해군 함정을 탄도미사일로 겨냥하자 미군은 8일 이란 원유운반선 5척을 타격했고, 이란은 9일 요르단 미군기지와 호르무즈 해협의 선박들을 공격하며 다시 보복에 나섰다.

● 요르단군은 이란에서 날아온 탄도미사일 20발 가운데 18발을 요격했다고 밝혔고, 이란 혁명수비대는 호르무즈의 미국 선박 2척과 유조선 8척 등 10척도 공격했다고 주장했다.

● 미 정부는 호르무즈가 완전히 열렸다고 밝혔지만 8일 원자재 운반선 통항량은 최근 10일 평균의 절반에 그쳤다.

이미지 확대 미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 카비즈(Kaviz), 차르미나르(Charminar), 호라이즌 1(Horizon 1), 리에스코(Riesco), 데르야(Derya) 등 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다. 사진은 오만만에서 미군의 공격을 받은 뒤 불타는 리에스코. CENTCOM은 리에스코가 이후 침몰했다고 밝혔다. 2026.9.8 미 중부사령부 닫기 이미지 확대 보기 미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 카비즈(Kaviz), 차르미나르(Charminar), 호라이즌 1(Horizon 1), 리에스코(Riesco), 데르야(Derya) 등 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다. 사진은 오만만에서 미군의 공격을 받은 뒤 불타는 리에스코. CENTCOM은 리에스코가 이후 침몰했다고 밝혔다. 2026.9.8 미 중부사령부

이미지 확대 미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 카비즈(Kaviz), 차르미나르(Charminar), 호라이즌 1(Horizon 1), 리에스코(Riesco), 데르야(Derya) 등 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다. 사진은 오만만에서 미군의 공격을 받은 뒤 불타는 리에스코. CENTCOM은 리에스코가 이후 침몰했다고 밝혔다. 2026.9.8 미 중부사령부 닫기 이미지 확대 보기 미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 카비즈(Kaviz), 차르미나르(Charminar), 호라이즌 1(Horizon 1), 리에스코(Riesco), 데르야(Derya) 등 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다. 사진은 오만만에서 미군의 공격을 받은 뒤 불타는 리에스코. CENTCOM은 리에스코가 이후 침몰했다고 밝혔다. 2026.9.8 미 중부사령부

이미지 확대 미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다. 사진은 미군이 공개한 데르야(Derya·왼쪽 위), 호라이즌 1(Horizon 1·오른쪽 위), 카비즈(Kaviz·왼쪽 아래), 차르미나르(Charminar·오른쪽 아래)의 타격 장면. CENTCOM은 이들 선박을 포함해 리에스코(Riesco)까지 모두 5척을 공격했다고 밝혔다. 2026.9.8 미 중부사령부 닫기 이미지 확대 보기 미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다. 사진은 미군이 공개한 데르야(Derya·왼쪽 위), 호라이즌 1(Horizon 1·오른쪽 위), 카비즈(Kaviz·왼쪽 아래), 차르미나르(Charminar·오른쪽 아래)의 타격 장면. CENTCOM은 이들 선박을 포함해 리에스코(Riesco)까지 모두 5척을 공격했다고 밝혔다. 2026.9.8 미 중부사령부

이미지 확대 미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다. 사진은 미군이 공개한 데르야(Derya), 호라이즌 1(Horizon 1), 카비즈(Kaviz, 차르미나르(Charminar)의 타격 장면. CENTCOM은 이들 선박을 포함해 리에스코(Riesco)까지 모두 5척을 공격했다고 밝혔다. 2026.9.8 미 중부사령부 닫기 이미지 확대 보기 미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다. 사진은 미군이 공개한 데르야(Derya), 호라이즌 1(Horizon 1), 카비즈(Kaviz, 차르미나르(Charminar)의 타격 장면. CENTCOM은 이들 선박을 포함해 리에스코(Riesco)까지 모두 5척을 공격했다고 밝혔다. 2026.9.8 미 중부사령부

이미지 확대 미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 카비즈(Kaviz), 차르미나르(Charminar), 호라이즌 1(Horizon 1), 리에스코(Riesco), 데르야(Derya) 등 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다. 사진은 오만만에서 미군의 공격을 받은 뒤 불타는 리에스코. CENTCOM은 리에스코가 이후 침몰했다고 밝혔다. 2026.9.8 미 중부사령부 닫기 이미지 확대 보기 미 중부사령부(CENTCOM)는 8일(현지시간) 카비즈(Kaviz), 차르미나르(Charminar), 호라이즌 1(Horizon 1), 리에스코(Riesco), 데르야(Derya) 등 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다. 사진은 오만만에서 미군의 공격을 받은 뒤 불타는 리에스코. CENTCOM은 리에스코가 이후 침몰했다고 밝혔다. 2026.9.8 미 중부사령부

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미군이 이란 원유운반선 5척을 파괴하자 이란이 요르단 미군기지에 탄도미사일 20발을 발사하고 호르무즈 해협의 미국 선박 2척과 유조선 8척 등 10척을 공격했다고 주장했다.앞서 이란의 미 군함 공격 시도에 미국이 이란 원유 운송망을 타격하고, 다시 이란이 기지와 선박 공격으로 맞서면서 한 달가량 이어진 미·이란의 상대적 소강도 깨졌다.이란 이슬람혁명수비대(IRGC)는 9일(현지시간) 요르단 알아즈라크 인근 미군기지를 탄도미사일로 공격했다고 밝혔다. 요르단군은 이란에서 탄도미사일 20발이 날아왔으며 방공망이 이 가운데 18발을 요격했다고 확인했다. 나머지 2발은 비거주지역에 떨어졌고 인명피해는 발생하지 않았다. 미국 당국자도 현지 미군 병력이 모두 무사하다고 밝혔다.이란은 호르무즈 해협에서도 보복에 나섰다고 주장했다. 혁명수비대는 미국 선박 2척과 유조선 8척 등 모두 10척이 이란이 지정한 통행 금지·위험구역을 지나려다 공격을 받았다고 밝혔다.혁명수비대는 미 해군 구축함 DDG-119와 DDG-53도 미사일로 타격했다고 주장했다. 이란이 주장한 두 구축함의 피해는 확인되지 않았다.이번 보복은 미군이 이란 원유운반선 5척을 공격한 것에 대한 맞불 격이다. 미군은 8일(이란시간 9일 새벽) 카비즈(Kaviz), 차르미나르(Charminar), 호라이즌 1(Horizon 1), 리에스코(Riesco), 데르야(Derya) 등 이란 원유운반선 5척을 타격했다고 밝혔다.미 중부사령부(CENTCOM)에 따르면 카비즈와 차르미나르, 호라이즌 1, 리에스코 등 4척은 오만만에서, 데르야는 이란의 주요 원유수출 거점인 하르그섬 인근에서 공격을 받았다. 미군은 공격에 앞서 승조원들에게 퇴선하도록 한 뒤 선박들을 운항 불능 상태로 만들었다고 설명했다.CENTCOM은 리에스코가 오만만에서 침몰하는 장면도 공개했다. 미군은 이들 선박이 혁명수비대와 역내 친이란 무장세력에 자금을 공급하는 원유 운송망에 속한다고 주장했다.미군은 이번 유조선 공격이 그보다 앞선 이란의 미 군함 공격 시도에 대한 보복이라고 설명했다. CENTCOM은 최근 이틀간 한 미 해군 군함이 탄도미사일 공격을 두 차례 받았지만 모두 피했으며 미군 피해도 없었다고 밝혔다.미군은 지난 5일에도 이란 원유운반선 3척을 타격해 2척을 무력화하고 1척을 파괴했다. 당시에도 이란이 미 해군 함정을 탄도미사일로 겨냥한 데 대한 대응이라고 설명했다.미국은 호르무즈를 통한 원유 공급을 늘리는 동시에 이란의 원유수출은 해상봉쇄로 차단하는 전략을 펴고 있다. 이란은 미 군함을 미사일로 겨냥하는 한편 미국의 보호 아래 자국이 지정한 위험구역을 통과하는 선박도 공격 대상으로 삼겠다고 맞서고 있다.전쟁이 다시 격화하면서 국제유가도 뛰었다. 브렌트유는 9일 배럴당 100달러에 근접했다. 호르무즈의 유조선 통항 차질이 심해질 수 있다는 우려가 유가를 끌어올렸다.이번 충돌은 한국 정부가 호르무즈 해협의 자유통항을 위한 기여 방안을 검토하는 가운데 벌어졌다. 미 정부 당국자는 한국의 기여 문제와 관련해 호르무즈 해협은 이미 “완전히 열렸고” 미 해군이 통제하고 있으며 주요 항로의 기뢰도 제거됐다고 밝혔다. 그러나 9일 이란은 호르무즈를 통과하려던 선박 10척을 공격했다고 주장했다.원자재 운반선 통항량도 최근 평균에 크게 못 미쳤다. 선박추적업체 케플러(Kpler)의 잠정 집계에 따르면 8일 호르무즈를 통과한 원자재 운반선은 6척으로 최근 10일 평균 12척의 절반에 그쳤다.