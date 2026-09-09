미군 “하르그섬 인근 이란 유조선 격침”

이미지 확대 Iran War Strait of Hormuz 호르무즈 해협. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 Iran War Strait of Hormuz 호르무즈 해협. AP 연합뉴스

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미군이 이란 원유 수출 핵심 거점인 걸프 해역 하르그섬 인근에서 이란 유조선을 공격했다. 이란 측 공격에 대한 보복이자, 이란 원유 수출로를 차단하기 위한 의도로 풀이된다.미 중부사령부는 8일(현지시간) 엑스에 “이란 혁명수비대가 지난 이틀 동안 두차례에 걸쳐 미 해군 함정을 탄도미사일로 공격한 데 대한 대응으로 8일 이란 원유운반선 5척을 격침시켰다”고 밝혔다. 이어 “미 해군은 이란의 공격을 성공적으로 피하고 인근 해역 순찰을 계속했다”며 “미군 인명 피해는 없었다”고 했다.앞서 이란 매체 타스님 통신 등은 하르그섬 인근 해상에서 이란 소형 유조선이 미군의 미사일 공격을 받았다고 보도했다. 현지 소식통은 “인명 피해는 없었다”며 유조선 선원들에 대한 대피 작업을 진행했다고 전했다. 앞서 메흐르 통신도 하르그섬에서 여러 차례의 폭발음이 들렸으며, 남부 호르모즈간주 항구도시인 자스크에서도 폭발음이 들렸다고 보도했다.하르그섬은 이란 원유 수출 물량의 대부분을 처리하는 핵심 인프라다. 이 지역을 중심으로 타격이 이뤄진 것은 이란 원유 수출을 차단하기 위한 것으로 보인다.