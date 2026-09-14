한수원 한울본부, 복합·신종 재난 대비 고강도 훈련 시행

세줄 요약 한수원 한울원자력본부가 한울1발전소에서 울진군, 소방서, 경찰서 등과 함께 2026년 재난대응 안전한국훈련을 진행했다. 지진을 시작으로 산불·화재·방사성물질 누출, 정보시스템 장애, 드론 위협까지 더한 복합·신종 재난 시나리오로 대응 역량을 점검했다. 한울본부, 유관기관 합동 재난훈련 시행

지진·산불·누출·드론 위협 복합 시나리오

디지털재난플랫폼·방재로봇 현장 검증

이미지 확대 경북 울진군 한국수력원자력 한울원자력본부에서 진행된 재난대응 안전한국훈련. 한울본부 제공 닫기 이미지 확대 보기 경북 울진군 한국수력원자력 한울원자력본부에서 진행된 재난대응 안전한국훈련. 한울본부 제공

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한국수력원자력이 복합·신종 재난에 대비해 유관기관과 훈련을 실시했다.한수원 한울원자력본부는 한울1발전소에서 유관기관과 협업해 대규모 복합·신종 재난 대응 역량을 점검하고 강화하기 위한 ‘2026년 재난대응 안전한국훈련’을 실시했다고 14일 밝혔다.훈련은 재난 발생 시 효과적인 대응과 중앙부처, 지방자치단체, 공공기관 등 재난관리책임기관 간 공조·협력체계 구축을 위해 마련됐다. 지난 6월부터 울진군, 소방서, 경찰서 등 유관기관과 통합 회의를 진행하고, 민간전문가 컨설팅 및 사전 리허설 등을 통해 훈련을 준비했다.이번 훈련은 한울본부 인근 해역에서 발생한 지진을 시작으로 산불·화재·방사성물질 누출 등이 연이어 발생하는 상황을 가정해 진행했다. 복합 재난 속 정보시스템 장애 발생과 드론 위협과 같은 신종 재난까지 더해진 고강도 시나리오로 진행됐다.특히 신규 도입된 산불 감시 폐쇄회로(CC)TV와 이동형 CCTV의 현장 작동성과 한국원자력연구원의 방재로봇 3종을 투입하는 등 다양한 장비와 시스템을 활용해 현장 대응 역량을 점검했다. 새롭게 구축한 통합형 ‘디지털재난플랫폼’을 적용해 본사와 현장 간 재난 상황 및 피해 현황을 실시간으로 공유하는 의사결정 체계도 검증했다.이용희 한울본부장은 “이번 훈련을 면밀히 분석하고 보완해 실제 재난에도 신속하게 대응할 수 있도록 노력하겠다”고 했다.