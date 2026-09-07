“호르무즈 파병 말라”…이란, 韓에 이례적 한글 경고

세줄 요약 이란 외무부 대변인이 한글 입장문으로 한국을 직접 겨냥해 호르무즈 해협 파병 참여를 경고했다. 미국의 압박에 굴복해 침략 행위에 가담하면 심각한 결과를 초래할 수 있다고 밝혔고, 한국과의 64년 우호 관계도 언급했다. 이란, 한글 입장문으로 한국 파병 검토 경고

호르무즈 주둔·작전 참여 시 침략 지원 간주

외교부, 통항 안전과 중동 안정 소통 지속

이미지 확대 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 7일 엑스에 올린 한국어 경고 이미지. 바가이 대변인 X 캡쳐 닫기 이미지 확대 보기 에스마일 바가이 이란 외무부 대변인이 7일 엑스에 올린 한국어 경고 이미지. 바가이 대변인 X 캡쳐

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미국의 호르무즈 해협 파병 요구를 놓고 한국 정부가 고심하는 가운데 이란이 한국을 직접 겨냥한 공개 경고장을 날렸다. 이란 외무부 대변인은 이례적으로 한글 입장문까지 내고 파병 참여가 “침략 행위에 대한 직접적 지원”으로 간주될 수 있다며 “심각한 결과”를 경고했다.에스마일 바가이 이란 외무부 대변인은 7일(현지시간) 소셜미디어 엑스(X)에 한글로 작성한 입장문을 올리고 “다른 국가가 페르시아만과 호르무즈 해협에서 군사적으로 주둔하거나 작전에 참여하는 것은 침략 행위의 당사자를 직접 지지하는 것으로 간주될 수밖에 없으며 심각한 결과를 초래할 것”이라고 밝혔다.바가이 대변인은 먼저 “이란과 대한민국의 관계는 64년 이상의 역사를 지니고 있으며 양국 관계는 상호 존중을 바탕으로 꾸준히 발전해 왔다”며 한국과의 우호 관계를 강조했다. 그러면서도 “현재 이란 국민은 미국의 침략적 행위에 맞서 스스로를 방어하고 있으며 여성과 어린이를 상대로 한 미국의 전쟁범죄에 단호히 대응하고 있다”며 한국의 파병 검토 움직임을 겨냥했다.그는 이어 “주권과 책임을 가진 어떠한 국가도 미국의 압력과 협박에 굴복해 위대한 이란 국민을 상대로 한 침략 행위와 끔찍한 범죄의 공모에 가담해서는 안 된다”고 촉구했다.바가이 대변인은 게시물에 ‘위험한 선택에는 대가가 따른다’는 문구가 담긴 이미지까지 첨부하며 경고 수위를 높였다.외교부는 이란 측 메시지와 관련해 “정부는 중동 지역의 평화와 안정의 조속한 회복과 호르무즈 해협에서 우리를 포함한 모든 선박의 자유로운 통항을 위해 관련국들을 포함한 국제사회와 긴밀히 소통하고 있다”고 밝혔다.