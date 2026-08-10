“한국인?” 중국인 범죄자가 ‘태극기 모자’ 푹…징역 46년형 선고받은 이유

중국 국적 확인…징역 46년형

태극기모자에 韓장기체류 자격

이미지 확대 9일 방콕포스트 등 현지 매체에 따르면 태국 파타야 지방법원은 지난 3일 중국 국적 쑨밍천(31)에게 불법 총기·폭발물 및 군사용 장비 소지 등의 혐의로 징역 46년을 선고했다. 언론 공개 당시 그가 태극기와 함께 ‘한국’이라는 글자가 새겨진 모자를 착용하고 있다. 2026.8.4 방콕포스트 닫기 이미지 확대 보기 9일 방콕포스트 등 현지 매체에 따르면 태국 파타야 지방법원은 지난 3일 중국 국적 쑨밍천(31)에게 불법 총기·폭발물 및 군사용 장비 소지 등의 혐의로 징역 46년을 선고했다. 언론 공개 당시 그가 태극기와 함께 ‘한국’이라는 글자가 새겨진 모자를 착용하고 있다. 2026.8.4 방콕포스트

4일(현지시간) 방콕포스트 등에 따르면 태국 파타야 지방법원은 지난 3일 중국 국적 쑨밍천(31)에게 불법 총기·폭발물 및 군사용 장비 소지 등의 혐의로 징역 46년을 선고했다. 사진은 그의 자택에서 발견된 무기들. 2026.5.9 방콕포스트 닫기 이미지 확대 보기 4일(현지시간) 방콕포스트 등에 따르면 태국 파타야 지방법원은 지난 3일 중국 국적 쑨밍천(31)에게 불법 총기·폭발물 및 군사용 장비 소지 등의 혐의로 징역 46년을 선고했다. 사진은 그의 자택에서 발견된 무기들. 2026.5.9 방콕포스트

세줄 요약 태국 파타야에서 중국인 쑨밍천이 군용 소총과 C4, 수류탄, 지뢰 등 무기를 대량 보유한 혐의로 징역 46년을 선고받았다. 차량 전복사고로 시작된 수사가 거주지 압수수색으로 확대되며 초국경 범죄조직 연계 정황도 드러났다. 태국 법원, 중국인 무기·폭발물 대량 보유에 징역 46년 선고

차량 전복사고 계기로 수사 확대, 거주지서 군용무기 대거 압수

캄보디아 사기조직 연계 의혹 속 관련자 11명 체포

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태국에서 군용 화기와 C4 폭발물 등을 대량으로 불법 보유한 중국인 남성이 징역 46년을 선고받았다.사건 당시 이 남성이 태극기와 ‘한국’이라는 글자가 새겨진 모자를 쓴 모습이 언론에 공개됐으며, 태국 경찰 조사에서는 그가 한국 장기체류 자격을 보유한 사실도 확인됐다.4일(현지시간) 방콕포스트 등에 따르면 태국 파타야 지방법원은 지난 3일 중국 국적 쑨밍천(31)에게 불법 총기·폭발물 및 군사용 장비 소지 등의 혐의로 징역 46년을 선고했다.사건은 지난 5월 8일 촌부리주 파타야 인근에서 발생한 차량 전복사고를 계기로 드러났다. 현장에 출동한 경찰이 쑨의 차량에서 권총과 탄창 등을 발견한 뒤 그의 거주지를 수색하면서 대규모 무기와 폭발물이 쏟아져 나왔다.경찰이 파타야 인근 쑨의 거주지에서 압수한 물품에는 군용 돌격소총과 C4 폭발물, 수류탄, 대인지뢰, 수백발의 탄약과 기폭장치, 방탄장비 등이 포함됐다. 전파·신호 교란장비와 통신장비도 발견됐다.쑨은 경찰 조사에서 자신이 무기 수집가라는 취지로 진술한 것으로 전해졌다. 그러나 경찰은 압수한 휴대전화와 금융거래 내역 등을 분석하면서 수사를 초국경 범죄조직과 무기 조달 경로로 확대했다.태국 경찰은 디지털·금융자료를 토대로 쑨이 캄보디아에서 활동하는 중국계 온라인 사기조직과 연결돼 있으며, 압수된 무기들이 조직 간 충돌에 사용될 목적이었던 것으로 보고 있다. 다만 쑨이나 관련 조직이 태국에서 테러나 민간인을 겨냥한 공격을 계획했다는 증거는 발견되지 않았다고 밝혔다.수사는 쑨에게 무기를 공급한 경로로도 확대돼 군 관계자와 사격장 관계자 등이 입건됐다. 경찰관이 소유했던 권총이 쑨에게 흘러간 경위도 조사됐다.태국 경찰은 이후 수사를 불법 무기·폭발물 유통과 위조 신분증, 초국경 범죄조직, 가상자산·사이버범죄 등 7개 사건으로 확대했으며 관련자 11명을 체포했다.한편 언론 공개 당시 쑨은 태극기와 함께 ‘한국’이라는 글자가 새겨진 모자를 써 한국 국적자로 오인할 여지를 남겼다.태국 경찰 조사에서는 중국 국적자인 그가 한국 장기체류 자격을 보유한 사실도 확인됐다. 쑨은 중국·캄보디아 여권을 갖고 있었으며 태국 장기체류 자격도 보유했던 것으로 조사됐다.다만 쑨이 왜 태극기 모자를 착용했는지, 한국 체류 이력과 이번 무기·폭발물 사건 사이에 관련성이 있는지는 확인되지 않았다.태국 경찰은 이번 사건을 계기로 고위험 외국인의 입국·장기체류 심사를 강화하는 방안도 검토하고 있다.