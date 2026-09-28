나체사진 찍어 협박… 카지노서 만난 여성 폭행·금품갈취한 중국인 40대

“환전해주겠다” 주택으로 유인해 폭행

700만원 상당 금품 강탈 혐의 입건 조사

이미지 확대 제주서부경찰서는 지난 26일 제주시 카지노에서 만난 여성을 폭행해 금품까지 빼앗은 40대 중국인을 붙잡았다. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 제주서부경찰서는 지난 26일 제주시 카지노에서 만난 여성을 폭행해 금품까지 빼앗은 40대 중국인을 붙잡았다. 서울신문DB

세줄 요약 제주에서 카지노에서 만난 여성을 ‘환전해주겠다’며 주택으로 유인해 폭행하고, 나체사진을 찍어 유포하겠다고 협박한 뒤 700만원 상당의 금품을 빼앗은 중국인 40대가 경찰에 붙잡혔다. 경찰은 CCTV 분석으로 피의자를 특정했다. 카지노서 만난 여성 유인 뒤 폭행·강탈

나체사진 촬영 후 유포 협박 정황 확인

경찰, CCTV 분석해 중국인 40대 검거

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제주에서 카지노에서 만난 여성의 나체사진을 찍은 뒤 유포하겠다고 협박하고 폭행해 금품까지 빼앗은 40대 중국인이 경찰에 붙잡혔다.제주서부경찰서는 강도 등의 혐의로 중국인 A씨(40대)를 입건해 조사하고 있다고 28일 밝혔다.A씨는 지난 26일 오후 8시쯤 제주시의 한 카지노에서 만난 여성에게 “환전해주겠다”고 속여 인근 주택으로 유인한 뒤 폭행하고 700만원 상당의 금품을 빼앗은 혐의를 받고 있다.특히 A씨는 범행 과정에서 피해자의 나체사진을 촬영한 뒤 이를 유포하겠다고 협박한 것으로 조사됐다.경찰은 주변 폐쇄회로(CC)TV 등을 분석해 A씨를 특정하고 검거했다.경찰은 정확한 범행 경위와 피해 규모 등을 조사한 뒤 A씨에 대해 구속영장을 신청할 방침이다.