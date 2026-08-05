美 재무 “원화 변동성 과도해”...환율 하락 힘 실리나

세줄 요약 스콧 베선트 미 재무장관이 한국 원화의 과도한 변동성을 지적하고, 엔화 약세가 다른 아시아 통화에도 연쇄 영향을 줄 수 있다고 말했다. 연준 재원을 활용한 추가 개입 가능성도 시사해 원달러 환율 하락 기대가 커졌다. 미 재무장관, 원화 변동성 과도 지적

엔화 약세 시 아시아 통화 연쇄 영향 언급

추가 개입 가능성 시사, 환율 하락 기대

이미지 확대 스콧 베선트 미 재무장관. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 스콧 베선트 미 재무장관. 로이터 연합뉴스

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일본 정부와 엔화 가치 부양에 나섰던 스콧 베선트 미국 재무장관이 한국 원화 변동성이 그간 과도했다고 지적했다. 엔화 가치를 끌어올리기 위한 추가 개입 가능성을 시사해 원달러 환율 하락(원화 강세)이 추가 탄력을 받을지 주목된다.베선트 장관은 4일(현지시간) 미 CNBC방송에서 “엔화가 약세를 보인다면 다른 통화도 뒤따를 것”이라며 “우리는 한국 원화의 과도한 변동성을 목격해 왔다”고 말했다. 그의 발언은 엔화가 원화를 비롯해 아시아 통화 가치에 연쇄적인 영향을 미칠 수 있다는 뜻으로 해석돼 주목받는다. 특히 미 재무당국은 최근 일본과 함께 공개적으로 시장 개입 사실을 인정하며 엔화 부양에 나섰던 터라 원화 가치 회복에 힘을 실었다는 관측도 나온다. 지난달 31일 달러당 엔화 환율은 163엔대에서 157엔으로 급락했고, 원달러 환율도 이와 연동해 1418원대까지 떨어지며 강세를 보였다.베선트 장관은 또 연방준비제도이사회(연준) 재원을 바탕으로 추가 개입 가능성을 내비쳤다. 그는 “1997~98년 아시아 금융위기는 지나치게 약세였던 엔화가 부분적 원인이었다. 안정적 엔화 가치는 미국뿐 아니라 아시아 지역 전체에 중요하다”며 “일본과 긴밀히 접촉하고 있다”고 말했다.