“옥상서 낫 든 저승사자가 째려봐” 英 병원 ‘공포의 50분’…20대男 결국 벌금형

세줄 요약 영국 웨일스의 한 병원 지붕에 검은 후드와 긴 칼을 든 20대 남성이 올라가 50분간 방문객을 노려보며 소동을 벌였다. 경찰과 소방대가 출동해 체포했고, 법원은 소란 혐의로 벌금 200파운드를 선고했다. 병원 지붕서 저승사자 복장 소동 벌어짐

방문객 노려보며 50분간 공포 분위기 조성

법원, 소란 혐의 벌금 200파운드 선고

이미지 확대 레온 길레스피(26)가 검은색 후드 의상을 입고 영국 웨일스 덴비셔주 이스비티 글란 클루이드 병원 지붕에 올라가 방문객들을 노려보고 있다. 데일리메일 캡처 닫기 이미지 확대 보기 레온 길레스피(26)가 검은색 후드 의상을 입고 영국 웨일스 덴비셔주 이스비티 글란 클루이드 병원 지붕에 올라가 방문객들을 노려보고 있다. 데일리메일 캡처

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영국에서 저승사자를 연상시키는 복장을 한 20대 남성이 병원 지붕에 올라가 방문객들을 노려보는 소동을 벌인 끝에 법원으로부터 벌금형을 선고받았다.5일(현지시간) 영국 일간 데일리메일에 따르면 레온 길레스피(26)는 최근 웨일스 덴비셔주 세인트 아사프에 위치한 이스비티 글란 클루이드 병원 지붕에 올라가 50분간 소동을 벌인 혐의로 기소됐다.당시 길레스피는 머리부터 발끝까지 검은색 후드 의상을 입고 긴 칼을 든 채 병원 입구가 내려다보이는 지붕에 올랐으며 출입하는 방문객들을 노려보는 등 위협적인 태도를 보였다.그의 모습은 저승사자를 연상시켰으나 일각에서는 까마귀를 표현하려 한 것이라는 분석도 나왔다. 현장에는 경찰차 4대와 소방대원들이 출동해 그를 체포했다.랜디드노 치안법원은 소란을 피운 혐의로 재판에 넘겨진 길레스피에게 벌금 200파운드(약 38만원)를 선고했다. 길레스피는 법정에서 자신의 혐의를 모두 인정했으나 범행 동기는 끝내 밝혀지지 않았다.한편 길레스피는 이전에도 여러 차례 절도 행각을 벌인 것으로 드러났다. 그는 지난 3월 26일 랜디드노의 한 반려동물 용품점에서 고양이 사료와 모래를 훔쳤으며 5월 28일에는 대형마트에서 음식과 음료를 슬쩍하다 적발됐다.법원은 해당 절도 혐의에 대해서도 배상금 50파운드(약 9만 6000원)와 벌금 100파운드(약 19만 2000원)를 추가로 명령했다.