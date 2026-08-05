“이러다 다 죽어!” 트럼프, 약점 제대로 잡혔다…‘전쟁 수혜’ 빅오일 때린 이유 [권윤희의 월드뷰]

세줄 요약 이란전 이후 미국 휘발유 가격이 25% 넘게 오르자 트럼프가 엑손모빌과 셰브런을 직접 거명하며 가격 인하를 압박했다. 호르무즈 불안과 중간선거 부담이 겹치며, 친석유 기조를 내세워온 트럼프도 빅오일 이익을 문제 삼는 상황이다. 이란전 뒤 휘발유값 급등, 트럼프 빅오일 압박

호르무즈 불안이 국제유가와 미국 물가 자극

이란의 해상 위협, 중간선거 변수로 부상

[월드뷰 3줄 요약]

● 이란전 이후 미국 휘발유 가격이 25% 넘게 뛰자 트럼프는 엑손모빌·셰브런에 가격 인하를 압박했다.

● 군사력에서 열세인 이란은 세계 석유류 소비의 약 20%가 지나는 호르무즈를 압박해 미국의 전쟁 비용을 높이고 있으며, 혁명수비대가 11월 중간선거 부담까지 계산하고 있다는 관측도 나왔다.

● 미군의 호위만으로 통항 정상화를 보장하기 어려운 가운데 이란은 선박 통제권을 요구하고 있어, 중간선거가 가까워질수록 고유가를 감수하며 군사 압박을 이어갈 트럼프의 정치적 여지는 좁아질 수 있다.

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도널드 트럼프 미국 대통령이 미국 석유회사들을 다시 몰아붙였다.트럼프 대통령은 3일(현지시간) 백악관에서 엑손모빌과 셰브런을 직접 거명하며 “공급 부족을 틈타 너무 많은 돈을 벌고 있다”고 비판했다. 스스로를 “기업 경영의 자유를 옹호하는 사람”이라고 강조하면서도 “그 이익의 일부를 국민에게 돌려줘야 한다”며 휘발유 소매가격을 낮추라고 요구했다.트루스소셜에서는 마이크 워스 셰브런 최고경영자(CEO)를 지목해 “소비자 가격을 지금 당장 낮추라”고 촉구했다. 이어 “마이크와 셰브런은 베네수엘라에서 쫓겨났다가 그 어느 때보다 훨씬 더 크고 강한 모습으로 돌아왔다”며 “막대한 돈을 벌 것으로 예상된다”고 적었다.셰브런이 트럼프 행정부의 마두로 전 대통령 축출로 베네수엘라에서 사업을 재개할 수 있게 된 만큼, 늘어난 수익의 일부를 가격 인하로 소비자에게 돌리라는 논리였다.미국 휘발유 가격을 두 회사가 마음대로 낮출 수 있는 구조는 아니다. 소매가격은 국제유가와 정제·유통비, 세금 등을 거쳐 결정된다. 미국석유협회(API)도 세계 원유 공급 차질과 호르무즈해협 등 주요 해상 수송로의 불안이 가격을 끌어올렸다고 밝혔다.그런데도 트럼프 대통령이, 특히 원유·가스 증산을 독려해온 대표적인 친석유 대통령이 석유업계의 이익까지 문제 삼은 배경에는 급등한 기름값과 중간선거가 있다.미국 평균 휘발유 가격은 이란전 이후 25% 넘게 올라 3일 갤런당 약 4.10달러를 기록했다.로이터·입소스 조사에서 트럼프 대통령의 국정지지율은 35%로 집계됐다. 경제를 더 잘 다룰 정당으로는 민주당이 37%로 공화당(36%)을 앞섰다.반면 엑손모빌과 셰브런은 올해 2분기에 합쳐 약 270억 달러(약 38조원)의 순이익을 올렸다.물론 미국이 지난해 걸프 지역에서 수입한 원유는 전체 원유 수입량의 8%에 불과했다.다만 미국산 원유와 정유제품도 세계시장에서 거래되기 때문에 미국 휘발유 가격 역시 국제유가의 영향을 받는다.그렇다고 호르무즈를 다른 수송로로 대체하기도 어렵다.2025년 상반기 이 해협을 통과한 원유와 석유제품은 하루 평균 약 2090만 배럴로 세계 석유류 소비량의 약 20%에 해당했다. 전쟁이 시작된 올해 1분기 호르무즈의 석유류 통과량은 지난해 4분기 하루 2070만 배럴에서 1460만 배럴로 약 30% 줄었다. 사우디아라비아와 아랍에미리트(UAE)가 우회 송유관으로 추가 수송할 수 있는 물량은 하루 약 470만 배럴이다.이란이 호르무즈 통항을 제한하거나 선박 운항의 위험을 높이면 국제유가가 오르고 그 부담은 미국 소비자에게도 돌아간다.미국은 공군력과 장거리 정밀타격, 정보·감시·정찰 능력에서 이란을 압도한다.이란은 미군과 같은 방식으로 맞서기보다 미사일·드론과 해상 위협을 병행해 호르무즈 통항과 걸프 지역 에너지 시설의 위험을 높이고 있다.로이터가 취재한 걸프 당국자와 전문가들은 이란이 전면전 확대를 피하면서 해운·에너지 비용을 끌어올리는 ‘조절된 확전’에 나선 것으로 분석했다. 선박 운항과 원유 공급에 차질이 생기면 걸프 산유국과 원유 수입국까지 비용을 부담하게 된다.이란도 호르무즈 경색이 길어질수록 손실이 커진다. 국제전략문제연구소(IISS)는 미국의 봉쇄와 제재가 장기화할수록 이란의 원유 수출과 재정 부담도 커진다고 분석했다.하지만 이란 측은 11월 미국 중간선거를 계산에 포함시켰을 가능성이 있다. 높은 휘발유 가격이 중간선거까지 이어지면 공화당의 부담도 커질 수 있기 때문이다.로이터는 이란 혁명수비대 지휘부가 트럼프 대통령이 선거를 앞두고 중동전 장기화를 부담스러워할 것으로 판단하고 있다고 전하기도 했다.실제로 당장 급한 쪽은 미국으로 여겨진다.트럼프 대통령은 지난달 말 예고했던 대규모 대이란 공격을 보류하고 협상 재개로 가닥을 잡았지만 이란은 미국과 직접 협상하고 있다는 주장을 부인하고 있다.미국은 전쟁 이전과 같은 자유통항을 요구한다. 반면 로이터가 소식통을 인용해 보도한 내용에 따르면 이란은 오만과 논의 중인 임시안에서 호르무즈로 들어오는 선박을 직접 통제하고, 나가는 선박의 운항 정보도 넘겨받아 필요할 경우 개입할 권한을 요구하고 있다. 이 요구가 받아들여지면 이란은 전쟁 중 강화한 해협 영향력을 종전 뒤에도 일부 유지할 수 있다.이란의 요구를 거부한 채 군사 압박을 이어가면 호르무즈 경색과 고유가가 중간선거 국면까지 이어질 수 있다. 반대로 이란에 선박 관리 권한을 인정하면 미국이 요구해온 자유통항 원칙에서 물러났다는 비판을 받을 수 있다.11월 중간선거가 가까워질수록 고유가를 감수하며 군사 압박을 계속할 수 있는 트럼프 대통령의 정치적 여지는 좁아질 수밖에 없다.