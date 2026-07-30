조롱 쏟아졌는데 ‘반전’…“중국 덕분에 대박” 목표 완판됐다

디자인 조롱받던 페라리 전기차 목표 완판

“이달 초 목표 달성…중국서 수요 강해”

이미지 확대 2026년 7월 27일 이탈리아 마라넬로에 있는 페라리 루체 전기차의 전면부. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026년 7월 27일 이탈리아 마라넬로에 있는 페라리 루체 전기차의 전면부. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 페라리 전기차 루체. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 페라리 전기차 루체. 로이터 연합뉴스

이미지 확대 2026년 7월 27일 이탈리아 마라넬로에 있는 전기차 뒤쪽에는 페라리 루체 명판과 뛰어다니는 말 엠블럼이 자리하고 있다. 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 2026년 7월 27일 이탈리아 마라넬로에 있는 전기차 뒤쪽에는 페라리 루체 명판과 뛰어다니는 말 엠블럼이 자리하고 있다. 로이터 연합뉴스

세줄 요약 디자인 혹평과 주가 급락까지 겪은 페라리 첫 전기차 루체가 출시 두 달 만에 올해 판매 목표를 채웠다. 중국에서 수요가 강했고, 페라리는 신흥 부유층 공략과 제한된 물량 전략으로 전기차 전환의 충격을 줄이려 했다. 첫 전기차 루체, 혹평 속 목표 조기 달성

중국 수요가 판매 반전의 핵심 동력

제한 물량·신흥 부유층 공략 전략 주목

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출시 직후 디자인에 대해 혹평이 쏟아지는 등 잡음이 있었던 페라리의 첫 전기차 ‘루체’가 올해 판매 목표를 조기 달성했다는 ‘반전’ 소식이 전해졌다.29일(현지시간) 파이낸셜타임스(FT) 등에 따르면 올해 루체 신차를 500대 가까이 판매하는 것을 목표로 했던 페라리가 이달 초 이 목표를 달성했다.이는 지난 5월 공개 이후 불과 두 달 만의 성과로, 특히 중국에서 수요가 강했던 것으로 알려졌다.페라리 역사상 최초의 4도어 5인승 모델인 루체는 애플 최고디자인책임자(CDO) 출신의 조니 아이브가 디자인했으며 가격은 55만 유로(약 9억 2000만원)부터 시작한다.앞서 소셜미디어(SNS)에서는 저가 양산형 차량과 비교하는 조롱이 이어지기도 했다. 페라리 특유의 날렵한 이미지를 없애고 둥글고 단단한 외형으로 디자인했다는 것이다.이와 관련해 루카 디 몬테제몰로 전 페라리 회장은 “우리의 전설이 무너질 위험에 처해 있다”며 루체에서 ‘카발리노 람판테’(뛰는 말) 엠블럼을 떼야 한다고 주장했다. 밀라노 증시에 상장된 페라리 주가도 공개 다음 거래일 8% 넘게 급락했다.이 여파 속에 엔리코 갈리에라 최고마케팅책임자(CMO)가 이달 돌연 물러나고 BMW 출신 인사로 교체됐는데, 페라리 측은 이번 인사가 루체 출시 이전부터 예정된 것이라고 선을 그었다.페라리는 루체를 중국·미국 실리콘밸리 등 이미 전기차에 익숙한 신흥 부유층 고객 공략용 모델로 내세워왔으며, 기존 내연기관 애호 고객들에게는 전환을 강요하지 말라고 딜러들에게 지시한 것으로 전해졌다.2030년까지 누적 2500대(연간 600대) 판매를 목표로 하고 있는데, 이는 전체 연간 판매량의 약 5%에 해당해 분석가들도 달성할 수 있는 수준으로 보고 있다.베네데토 비냐 최고경영자(CEO)는 제한된 물량 덕에 전기차 사업이 30%에 달하는 회사의 영업이익률을 훼손하지 않을 것이라고 밝힌 바 있다.업계에서는 페라리가 엔진 배기음 등 기존 내연기관 고객층의 감성에 얽매이지 않고 파격적 디자인을 택한 배경에 주목한다.내연기관 규제가 강화되는 중국에서 과시적 소비를 꺼리고 있는 현지 정서를 고려해 자세히 살펴봐야 페라리임을 알아볼 수 있는 절제된 디자인을 택했다는 분석도 나온다.고급 자동차 분석가 스콧 셔우드는 “경쟁사 대비 페라리의 마케팅과 고객 통찰력이 한 수 위”라고 평가하기도 했다.페라리는 오는 8월 미국 캘리포니아 몬터레이 카 위크 행사에서 루체 첫 생산분 차량을 자선 경매에 부칠 예정이며, 경매업체 소더비는 낙찰가가 110만 달러(약 16억 1000만원)를 웃돌 것으로 예상했다.페라리는 30일(현지시간) 2분기 실적 발표를 앞두고 있어, 루체를 둘러싼 이번 반전이 실적에도 영향을 미칠지 주목된다.