러시아 ‘섬뜩 경고’ 내놨다…“우크라 일부러 민간인 공격, 버스 타깃” 규탄

러 접경지 셰베키노서 19명 부상…6명 중상

점령지 호를리우카서도 버스 승객 5명 다쳐

자하로바 “민간인 고의 공격”…‘테러’ 수사

이미지 확대 마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인. 주한 러시아대사관 제공 닫기 이미지 확대 보기 마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인. 주한 러시아대사관 제공

세줄 요약 러시아는 우크라이나군 드론이 벨고로드주와 도네츠크주에서 여객버스를 잇달아 공격해 민간인 24명이 다쳤다고 밝혔다. 자하로바 대변인은 민간 교통수단을 고의로 겨냥한 국제인도법 위반이라며 국제사회의 규탄을 요구했다. 러시아, 우크라 드론의 버스 공격 주장

벨고로드·도네츠크서 민간인 24명 부상

민간시설 고의 타격·국제법 위반 규탄

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우크라이나군 무인기(드론)가 러시아 접경지역과 러시아 점령지의 여객버스를 잇달아 공격해 민간인 24명이 다쳤다고 러시아 정부가 주장했다.마리아 자하로바 러시아 외무부 대변인은 28일(현지시간) 성명을 내고 “우크라이나가 전선에서의 실패에 대한 보복으로 민간 교통수단과 민간인을 공격하고 있다”며 국제사회의 규탄을 촉구했다.러시아 당국에 따르면 이날 오전 우크라이나 국경과 가까운 벨고로드주 셰베키노에서 드론 한 대가 시내 노선버스를 공격해 승객 등 19명이 다쳤다. 러시아 보건부는 부상자 가운데 6명이 중상이라고 밝혔다. 부상자 대부분은 파편상을 입었으며 버스와 트럭, 승용차도 파손됐다.같은 날 러시아가 점령한 우크라이나 도네츠크주의 호를리우카(러시아명 고를로프카)에서도 여객버스가 드론 공격을 받아 민간인 5명이 다쳤다고 러시아 측 행정당국이 밝혔다. 이반 프리호디코 러시아 측 호를리우카 시장은 공격이 도시 북서부 니키톱스키 구역에서 발생했다고 설명했다.자하로바 대변인은 “드론 조종자들은 표적이 러시아군과 무관한 민간시설이라는 사실을 알고 있었다”며 우크라이나군 지휘부가 국제인도법을 고의로 위반했다고 주장했다. 이어 공격 가담자들이 “응분의 대가를 피하지 못할 것”이라고 경고했다.러시아 연방수사위원회는 셰베키노 버스 공격과 관련해 형법상 테러 혐의를 적용해 수사에 착수했다.민간인과 민간물자를 고의로 공격하는 행위는 국제인도법상 금지된다. 다만 이번 두 사건은 러시아와 러시아 측 점령당국의 발표를 토대로 알려졌으며, 우크라이나군의 공격 여부와 표적 선정 경위는 독립적으로 규명되지 않았다.러시아는 최근 우크라이나 접경지역에서 민간 버스를 겨냥한 드론 공격이 반복되고 있다고 주장해 왔다. 지난 20일에도 셰베키노에서 버스가 드론 공격을 받아 미성년자를 포함한 5명이 숨졌다고 발표했다. 러시아와 우크라이나는 상대방이 민간시설을 공격한다고 비난하면서도 민간인을 고의로 겨냥한다는 의혹은 부인해 왔다.