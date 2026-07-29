‘친중’ 룰라vs‘친미’ 보우소나루 아들…10월 브라질 대선 대결

트럼프 관세 비난 룰라 대통령, 시 주석과 통화

중국, 브라질에 “외부 간섭 반대”하며 美 비판

이미지 확대 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 루이스 이나시우 룰라 다시우바 브라질 대통령. AP 연합뉴스

현재 브라질은 트럼프 행정부로부터 중국에 이어 세계에서 두 번째로 높은 관세율을 적용받고 있다.

룰라 대통령은 26일(현지시간) 워싱턴포스트에 도널드 트럼프 대통령에 보내는 편지를 싣고 “관세는 실수”라며 항의했다. 관세 조치 이후 브라질과 미국의 무역은 12.8% 감소했지만, 중국과의 양자 교역은 15.9% 증가했다고 지적했다.

이미지 확대 플라비우 보우소나루 브라질 자유당 대선후보. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 플라비우 보우소나루 브라질 자유당 대선후보. AP 연합뉴스

세줄 요약 10월 브라질 대선에서 룰라 대통령과 보우소나루 전 대통령의 아들 플라비우가 좌우 진영 대결을 벌였다. 트럼프 행정부의 고율 관세와 중국과의 협력 확대가 핵심 쟁점으로 떠올랐고, 여론조사에서는 룰라가 결선 가상 대결에서 앞섰다. 룰라·보우소나루 아들, 10월 대선 좌우 대결

트럼프 관세·중국 협력, 선거 핵심 쟁점 부상

여론조사서 룰라, 결선 가상 대결 우세

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오는 10월 열리는 브라질 대선에서 ‘현직’ 루이스 이나시우 룰라 다시우바 대통령과 ‘전직 아들’ 플라비우 보우소나루 자유당 후보가 선명한 좌우 색깔 대결을 벌인다.브라질 역사상 최초로 4선에 도전하는 룰라 대통령의 지지율은 자이르 보우소나루 전 대통령의 장남을 소폭 앞서고 있다.지난해 7월 트럼프 대통령은 보우소나루 전 대통령의 쿠데타 모의 혐의는 ‘마녀 사냥’이라며 50% 관세를 부과했다.미국은 50% 관세가 위헌 결정을 받자 불공정 무역관행을 문제 삼아 25% 고율 관세를 부과했고, 강제 노동 퇴치 노력 부족을 이유로 12.5% 관세도 매기겠다고 밝혔다. 브라질 정부는 한국 등 60개국이 부과받은 강제 노동 조사에 따른 관세 12.5%는 거부했다.룰라 대통령은 같은 날 시진핑 중국 국가주석에게 전화를 걸어 인공지능, 에너지·광물 등 분야에서 협력 강화를 요청했다.시 주석은 “브라질이 자국의 주권과 독립을 수호하는 것을 지지하고, 외부의 간섭에 반대한다”며 간접적으로 미국을 비난했다고 중국 관영 신화통신이 전했다. 중국은 지난달 미국이 25% 관세를 발표하자 브라질산 소고기 수입 확대 조치를 내놓아 룰라 대통령이 감격하기도 했다.트럼프 대통령이 존경한다고 밝힌 보우소나루 전 대통령 아들의 대선 출마 행사는 ‘남미 우파 블록’의 결집장이었다.지난 25일 행사에는 ‘남미의 트럼프’로 불리는 하비에르 밀레이 아르헨티나 대통령이 참석해 룰라 대통령을 “도둑”, “죄수”라며 모욕했다.이 자리에서 보우소나루 후보는 가위를 흔들며 밀레이 대통령이 휘둘렀던 전기톱을 오마주했다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리도 “당신이 브라질의 챔피언”이라며 응원 영상 메시지를 보냈지만, 낮은 인기 탓에 역효과만 낳았다.브라질 유권자의 절반 이상은 트럼프 행정부의 관세가 보우소나루 후보를 돕기 위한 것이라고 여겼다.여론조사기관 다타폴랴가 지난 22~23일 2004명 대상으로 조사한 결과 52%가 이렇게 답했다.같은 조사에서 룰라 대통령은 보우소나루 후보와 결선 투표에 나설 경우 지지율 48% 대 43%로 앞섰다.