“트럼프, 왜 끝장을 못내?”…55조 퍼붓고도 이란전 ‘출구’ 못찾는 이유 [배틀라인]

세줄 요약 미국은 이란의 군사시설을 11일째 공습하고 있지만 혁명수비대의 분산된 지휘망과 이동식 발사대, 지하시설 때문에 전력을 완전히 무력화하지 못했다. 전비는 375억 달러, 약 55조원대로 불었고 방공·예산 부담도 커졌다. 미국, 이란 공습 장기화 속 전쟁 종결 실패

혁명수비대 분산 전력·지하시설로 타격 회피

전비 55조원대, 방공·예산 부담 급증

이미지 확대 7월 이란의 공격으로 숨진 미 육군 타일러 제임스 피한 중위(왼쪽), 이사벨라 곤잘레스 이병(가운데), 미 육군 우주·미사일방어사령부 소속 마이클 이매뉴얼 스윈턴 병장(오른쪽). 2026.7.21 로이터 연합뉴스(미 육군 제공) 닫기 이미지 확대 보기 7월 이란의 공격으로 숨진 미 육군 타일러 제임스 피한 중위(왼쪽), 이사벨라 곤잘레스 이병(가운데), 미 육군 우주·미사일방어사령부 소속 마이클 이매뉴얼 스윈턴 병장(오른쪽). 2026.7.21 로이터 연합뉴스(미 육군 제공)

[배틀라인 3줄 요약]

● 미국은 압도적인 공군력으로 이란의 군사시설을 타격하고도 전쟁을 끝내지 못하고 있다.

● 혁명수비대의 생존성과 장기 소모전 구조가 미군의 전력·예산 부담을 키우면서 협상 구도에도 영향을 미치고 있다.

● 공중우세만으로는 상대의 전략을 바꾸기 어렵다는 현대전의 특징이 확인되고 있다.

이미지 확대 30일(현지시간) 촬영된 위성사진에 이란 핵시설이 있는 것으로 추정되는 나탄즈의 ‘곡괭이산’(Pickaxe Mountain) 터널 입구가 보인다. 2026.6.30 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 30일(현지시간) 촬영된 위성사진에 이란 핵시설이 있는 것으로 추정되는 나탄즈의 ‘곡괭이산’(Pickaxe Mountain) 터널 입구가 보인다. 2026.6.30 로이터 연합뉴스

이미지 확대 미 중부사령부(CENTCOM)가 21일(현지시간) 이란 공습 장면이라고 밝힌 영상 일부. 신원 미상의 장소에서 폭발과 함께 연기가 치솟고 있다. 촬영 장소와 날짜는 확인되지 않았다. 2026.7.21 미 중부사 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미 중부사령부(CENTCOM)가 21일(현지시간) 이란 공습 장면이라고 밝힌 영상 일부. 신원 미상의 장소에서 폭발과 함께 연기가 치솟고 있다. 촬영 장소와 날짜는 확인되지 않았다. 2026.7.21 미 중부사 로이터 연합뉴스

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 조제프 아운 레바논 대통령과 회담하고 있다. 아운 대통령은 친이란 무장정파 헤즈볼라의 무장해제와 이스라엘군의 레바논 철수를 끌어내기 위한 방안을 제시하기 위해 워싱턴을 방문했다. 2026.7.21 워싱턴 UPI 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령이 21일(현지시간) 워싱턴DC 백악관 집무실에서 조제프 아운 레바논 대통령과 회담하고 있다. 아운 대통령은 친이란 무장정파 헤즈볼라의 무장해제와 이스라엘군의 레바논 철수를 끌어내기 위한 방안을 제시하기 위해 워싱턴을 방문했다. 2026.7.21 워싱턴 UPI 연합뉴스

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미국이 이란 공습을 11일째 이어갔다. 미 중부사령부(CENTCOM)는 21일(현지시간) 이란의 군사지휘소와 미사일·무인기 발사기지, 군수거점, 방공망, 해상전력을 잇달아 타격했다고 밝혔다. 이란도 쿠웨이트·요르단·바레인 등지의 미군기지와 기반시설을 겨냥한 공격을 계속했다.미군은 이란의 고정식 군사시설을 거듭 파괴하고 있다. 그러나 혁명수비대(IRGC)의 지휘·타격 기능은 완전히 마비되지 않았고, 이란 지도부도 항전 방침을 바꾸지 않았다. 미 국방부가 추산한 전비는 375억 달러(약 55조 5000억원)까지 불어났다. 공습의 전술적 성과를 이란의 정책 변경으로 전환하지 못한 채 미국의 군사·재정 부담도 커지는 형국이다.미국의 공개된 작전목표는 핵무기 개발을 막고 미사일 운용 능력과 호르무즈해협의 상선 공격 능력을 약화하는 데 맞춰져 있다.피트 헤그세스 국방장관은 상원 청문회에서 이란의 핵무기 확보 저지가 일관된 목표라며 미사일 발사대와 방위산업 기반, 해군에 대한 공격도 이를 위한 작전이라고 설명했다. 미군은 이란 국가 전체를 붕괴시키는 전면전보다 군사적 압박을 통해 핵·해상 정책의 변경을 끌어내는 제한전을 수행하고 있는 셈이다.작전목표가 제한적이면 공습 성공만으로 전쟁을 끝내기 어렵다. 군사시설을 파괴해도 이란 지도부가 핵 문제와 호르무즈 통항 조건에서 물러서지 않으면 미국이 요구하는 정치적 성과는 얻을 수 없다.미군 공습으로 이란의 고정식 지휘시설과 군수기반, 일부 해상전력은 상당한 피해를 입었다. 그러나 이란의 미사일·무인기 반격은 계속됐다.혁명수비대는 쿠웨이트 알살렘 기지 인근과 부비얀섬의 레이더망을 파괴했다고 주장했다. 쿠웨이트 국방부도 이란의 미사일·무인기 공격에 방공망을 가동했다고 확인했다. 요르단의 무와파크 살티 공군기지에서는 이란 탄도미사일이 미군 막사를 타격해 사망자가 발생했다. 미군의 반복 공습에도 이란의 역내 타격 능력이 남아 있다는 뜻이다.혁명수비대는 지휘소와 발사전력을 여러 지역에 나누고 이동식 장비를 운용해 왔다. 일부 거점이 파괴돼도 다른 지휘망과 발사대가 임무를 이어갈 수 있다. 미군이 고정표적을 계속 타격하면서도 이란의 보복 작전을 완전히 차단하지 못하는 배경이다.이란의 잔존 전력을 제거하기 어려운 이유는 표적의 성격에도 있다. 미군은 정찰위성과 무인기, 전자정보를 결합해 표적을 탐지·추적한 뒤 타격한다. 그러나 이동식 발사대는 공격 직전 위치를 바꿀 수 있고 핵심 설비는 지하 갱도와 분산 저장시설에 숨길 수 있다.도널드 트럼프 대통령이 추가 타격을 예고한 나탄즈 인근 쿠헤 코랑, 이른바 ‘곡괭이산’이 대표적이다. 출입구와 전력·환기시설을 파괴해 가동을 방해할 수는 있지만 지하의 원심분리기와 핵물질, 기술인력까지 제거했는지는 별도로 확인해야 한다.지하시설은 전투피해평가(BDA)도 어렵다. 헤그세스 장관 역시 곡괭이산 시설을 완전히 파괴할 수 있는지를 묻는 질문에 관련 능력은 기밀이라며 답변하지 않았다. 피해를 확인하지 못하면 감시와 재타격이 반복되고, 작전 기간과 투입 전력도 늘어난다.생존성을 유지한 이란 전력은 미국의 작전 부담을 키우는 데 활용되고 있다. 이란이 미군과 정면으로 대규모 결전을 벌이지 않더라도 걸프 지역 기지와 항만, 활주로, 레이더, 에너지 기반시설을 산발적으로 공격하면 미국은 광범위한 방공태세를 유지해야 한다.공격 측은 시간과 표적을 선택하지만 방어 측은 다수의 시설을 동시에 지켜야 한다. 미사일과 무인기 공격이 이어질수록 요격탄 재고와 레이더·발사대 정비, 병력 교대와 군수지원 부담이 쌓인다.여기에 예멘 후티가 사우디 항만 이용 선박을 공격하겠다고 경고하면서 작전 범위가 홍해까지 넓어졌다. 호르무즈를 피해 사우디 얀부항으로 우회하던 유조선이 회항했고 홍해의 전쟁위험 보험료도 올랐다. 미국은 이란 본토 타격과 걸프 기지 방어, 호르무즈 항행 보호에 더해 후티의 해상 위협에도 전력을 배분해야 한다.작전 범위가 넓어지면서 전비도 급증했다. 헤그세스 장관은 이란전 비용을 375억 달러로 제시했다. 이 가운데 일부는 이미 집행된 비용이며, 일부는 오는 9월 말까지 예상되는 운영·유지비와 병력 인건비다.미 국방부는 전투태세 유지에 필요한 일부 훈련을 축소하거나 취소하고 장비·시설 유지보수 예산을 전쟁비용으로 돌리는 것으로 전해졌다. 훈련과 무기 구매에 편성된 43억 달러를 다른 용도로 전환하기 위한 의회 승인도 요청했다. 트럼프 행정부는 국방부 몫 670억 달러를 포함한 876억 달러 규모의 추가예산을 요구했다.의회의 예산 처리가 늦어지면 국방부는 이란전과 장병 훈련, 장비 정비, 탄약 보충 사이에서 우선순위를 조정해야 한다. 중동에 전력과 예산이 장기간 투입될 경우 인도·태평양과 유럽 등 다른 전구의 대비태세에도 부담이 전가될 수 있다.군사적 압박이 장기전 비용으로 되돌아오면서 미국과 이란은 공습을 계속하는 동시에 외교 채널도 열어두고 있다.카타르·이집트·파키스탄이 제안한 10일 휴전안은 호르무즈의 남·북 항로를 다시 열고 기존 종전 양해각서를 복원할 협상 시간을 확보하는 내용이다. 양측은 아직 이를 수용하지 않았지만, 휴전에 앞서 상대에게 추가 피해를 가해 협상 조건을 끌어올리려는 움직임을 보이고 있다.트럼프 대통령이 이란의 핵시설을 추가 타격하겠다고 경고하면서도 “의미 있는 대화” 가능성을 남긴 이유도 여기에 있다. 이란 역시 중동 내 미국 자산에 대한 공격을 확대하겠다고 위협하는 한편 카타르 등 중재국의 제안을 전달받았다고 확인했다.미군은 이란 지도부가 핵 문제와 호르무즈 통항 조건에서 물러나도록 강제하지는 못했다. 이란도 잔존 미사일과 무인기 전력으로 미군의 방공자산과 병력, 예산을 여러 전구에 묶어두고 있다. 양측의 추가 타격은 협상 직전까지 조건을 높이려는 압박 성격이다. 이란전의 출구는 핵 문제와 호르무즈 통항, 공격 중단 조건을 둘러싼 협상에서 결정될 가능성이 커졌다.