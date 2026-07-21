“형사님, 저 여기 있어요”…금목걸이 훔친 뒤 신분증 ‘살포시’ 남긴 태국 강도

세줄 요약 태국 파타야의 한 금은방에서 30대 남성이 금목걸이를 훔쳐 달아났지만, 범행 중 신분증을 떨어뜨리는 바람에 하루 만에 경찰에 붙잡혔다. 그는 훔친 목걸이를 다른 금은방에 팔아 빚을 갚았다고 진술했으나, 실제로는 도박 자금 마련이 목적이었던 것으로 드러났다. 파타야 금은방 강도, 신분증 떨어뜨려 덜미

금목걸이 훔쳐 도주, 하루 만에 경찰 체포

도박 빚 탓 주장했으나 실제론 베팅 자금

이미지 확대 태국 파타야 금은방 강도 사건의 피의자. 더 타이거 캡처 닫기 이미지 확대 보기 태국 파타야 금은방 강도 사건의 피의자. 더 타이거 캡처

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태국의 한 금은방에서 금목걸이를 훔쳐 달아난 30대 남성이 범행 현장에 실수로 자신의 신분증을 떨어뜨리는 바람에 하루 만에 경찰에 붙잡혔다.20일(현지시간) 태국 현지 매체 ‘더 타이거’에 따르면 지난 17일 오후 5시 45분쯤 파타야 북부의 한 쇼핑몰 내 금은방에서 강도 사건이 발생했다. 그는 13만 바트(약 571만원) 상당의 금목걸이를 훔쳐 그대로 도주했다.범인은 어처구니없는 실수로 신원이 탄로 났다. 목걸이를 챙겨 도망치는 과정에서 자신의 신분증을 현장에 떨어뜨린 것이다. 경찰은 그의 신원을 34세 남성 ‘Q’라고만 공개했다.사건 당시 CCTV 영상에는 검은색 티셔츠와 청바지, 검은 모자를 착용한 Q가 매장으로 들어서는 모습이 담겼다. 그는 직원에게 금목걸이를 착용해 보겠다고 요청한 뒤 갑자기 직원을 위협하고 목걸이를 빼앗아 달아난 것으로 조사됐다.경찰 수사팀은 추적 끝에 파타야 동부 솜 맙송 지역의 한 주택에서 Q를 체포했다. Q는 조사 과정에서 범행을 순순히 자백했으나 체포 현장에서 훔친 목걸이는 발견되지 않았다.Q는 장물을 이미 처분했다고 진술했다. 범행 직후 다른 금은방을 찾아 훔친 목걸이를 11만 7000바트(약 514만원)에 처분했으며 이 중 대부분은 빚을 갚는 데 사용해 현재 통장에는 6만 5000바트(약 285만원)만 남아있는 상태라고 밝혔다.경찰 조사에서 Q는 여동생이 ‘대포통장’ 범죄 사건에 연루돼 피해자들에게 대신 배상금을 물어주면서 경제적 어려움을 겪었다고 주장했다.그러나 경찰 확인 결과 그는 사채업자에게 돈을 빌려 온라인 도박 사이트의 월드컵 경기에 베팅했던 것으로 드러났다. Q 역시 도박으로 돈을 따서 빚을 청산하려 했으나 오히려 돈을 모두 잃고 빚만 더 늘어나자 범행을 결심했다고 털어놨다.태국 경찰은 Q를 강도 혐의로 입건하고 정확한 경위를 조사 중이다.