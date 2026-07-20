日다카이치 지지율 “첫 데드크로스”... 황실전범 역풍 속 민생 불만 누적

세줄 요약 다카이치 일본 총리의 지지율이 취임 후 처음으로 비지지율에 밀리며 ‘데드크로스’가 나타났다. 황실전범 개정안 통과 직후 조사에서 민심 이반이 확인됐고, 물가 대응과 경제·민생보다 정치 현안을 앞세운 국정 운영에 대한 불만도 하락세를 키웠다. 지지율 41%로 하락, 비지지율 44% 역전

황실전범 개정 논란, 민심 이반 요인 부상

물가 대응 실망, 경제·민생 불만 누적

이미지 확대 지난 4일 도쿄에서 열린 ‘제37회 일본 주얼리 베스트 드레서상’에서 보석을 착용하고 환하게 웃고있는 다카이치 사나에 일본 총리. 다카이치 총리 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 지난 4일 도쿄에서 열린 ‘제37회 일본 주얼리 베스트 드레서상’에서 보석을 착용하고 환하게 웃고있는 다카이치 사나에 일본 총리. 다카이치 총리 엑스 캡처

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취임 후 고공행진을 이어가던 다카이치 사나에 일본 총리의 지지율에 급브레이크가 걸렸다. 황실전범 개정이 민심 이반의 한 축이 된 가운데 경제·민생보다 정치 현안을 앞세운 국정 운영에 대한 불만도 하락세를 키웠다는 분석이다.20일 마이니치신문에 따르면 이 신문이 지난 18~19일 유권자 2048명을 대상으로 실시한 전국 여론조사에서 다카이치 내각 지지율은 41%로 지난달보다 10%포인트 떨어져 2025년 10월 출범 이후 최저치를 기록했다. 비지지율은 9%포인트 오른 44%로 처음 지지율을 넘어서는 ‘데드크로스’가 나타났다.조사는 황실전범 개정안이 일본 국회 참의원(상원)을 통과한 지난 17일 직후 실시됐다. 마이니치는 남계 남성만 인정한 이번 황실전범 개정안이 지지율 하락의 한 요인이 됐다고 분석했다.실제 ‘법 개정을 평가한다’는 응답은 19%에 그친 반면 ‘평가하지 않는다’는 응답은 45%였다. 특히 여성 왕족이 결혼 후에도 황족 신분을 유지하는 데에는 63%가 찬성했고, 여성 일왕을 허용해야 한다는 응답은 72%에 달했다.같은 날 발표된 아사히신문 조사에서도 하락세가 뚜렷했다. 다카이치 내각 지지율은 53%로 지난달보다 7%포인트 하락해 정권 출범 이후 최저치를 기록했다. 지지율이 50%대로 떨어진 것도 처음이다. 비지지율은 35%로 8%포인트 상승했다.경제·민생에 대한 유권자들의 누적된 불만도 배경으로 거론된다. 마키하라 이즈루 도쿄대 첨단과학기술연구센터 정치행정시스템분야 교수는 아사히신문에 “유권자들은 기본적으로 경제와 자신의 생활보다 다른 정책이 우선되고 있다고 느끼고 있다”며 선거 공약 이행이 더딘 데 따른 실망감이 지지율 이탈로 이어지고 있다고 분석했다.아사히신문 조사에서 다카이치 총리의 물가 대응을 ‘평가하지 않는다’는 응답은 57%로 ‘평가한다’(29%)의 두 배에 달했다. 정부 정책 추진 방식에 대해서도 ‘신중하지 않다’는 응답(46%)이 ‘신중하다’(38%)를 웃돌았다.