전쟁중 호르무즈 해협 ‘원유 셔틀’로 거액 번 한국 해운사

한국 장금상선, 아랍에미리트 원유 수출 절반 담당

전쟁 전 확보한 유조선으로 3~4배 많은 수익 벌어

이미지 확대 장금상선(시노코) 한국 사무실 닫기 이미지 확대 보기 장금상선(시노코) 한국 사무실

이란 전쟁 기간 호르무즈 해협의 유조선 ‘셔틀 서비스’로 거액을 번 한국의 해운회사 장금상선(시노코)을 외신들이 잇따라 주목하고 있다.

이미지 확대 장금상선 소속 선박 위치도. 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 장금상선 소속 선박 위치도. 홈페이지 캡처

원유를 해협 밖에 대기 중인 다른 유조선에 하역한 뒤 다시 돌아와서 석유를 실어 나르는 ‘원유 셔틀’을 한 것은 전쟁 발발 전에 유조선을 많이 확보한 장금상선이었다.

유럽 선주들로부터 최소 50척의 중고 유조선을 인수한 것으로 알려졌으며, 봉쇄 기간 호르무즈 해협에 약 6척의 선박이 있었다.

초대형 유조선을 추가로 투입했으며, UAE뿐만 아니라 다른 국가 원유 수송을 위해 적극적으로 홍보 활동도 펼치고 있다.

세줄 요약 외신은 한국 해운사 장금상선이 이란 전쟁 기간 호르무즈 해협에서 유조선 셔틀 서비스를 맡아 UAE 원유의 거의 절반을 운송했다고 전했다. 유조선 3척만으로도 수천만 달러 수익이 났을 것으로 추산됐고, 전쟁 전 중고 유조선 대거 매입이 주효했다는 분석이다. 호르무즈 해협 원유 셔틀로 장금상선 수익 급증

UAE 원유 절반가량 운송, 외신 잇따라 주목

전쟁 전 중고 유조선 대거 매입 전략 부각

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

블룸버그 통신은 6일 한국 장금상선 소유의 선박이 지난달까지 아랍에미리트(UAE) 원유 수송량의 거의 절반을 맡았다고 전했다.미국 경제 전문지 포춘도 장금상선이 UAE 최대의 에너지 회사인 아부다비 국영석유공사(아드녹·ADNOC)에 지난 4월 중순부터 ‘원유 셔틀’을 위해 선박을 임대했다고 보도했다.글로벌 해상 에너지 흐름을 실시간으로 추적하는 플랫폼 보텍사에 따르면 UAE 원유의 거의 절반이 장금상선 선박을 통해 운송된 것으로 나타났다.통신은 셔틀 운항을 하는 유조선 세 척만으로도 장금상선이 약 6000만~1억 2000만 달러(약 920억~1840억원)를 벌어들였을 것이라고 추산했다.전쟁 기간 UAE는 이란 혁명수비대와 미 해군이 이중으로 봉쇄한 호르무즈 해협에서 안전하게 유조선을 빼내기 위해 러시아 ‘암흑 함대’가 쓰는 방법을 이용했다.‘암흑 함대’는 미국의 제재를 받는 무국적 유조선으로 UAE는 러시아 배처럼 선박의 자동식별장치(AIS)를 끄고 원유를 실어 날랐다.장금상선은 이란 전쟁 전에 공격적 매입 전략으로통신은 선박 중개업자들을 인용해 “유조선 시장은 사상 최고 호황을 누리고 있으며, 이란 전쟁 중 걸프만으로 항해하는 데 드는 추가 비용이 전쟁 이전 요금의 3~4배에 달했을 수 있다”고 분석했다.미국과 이란 간의 잠정 휴전이 발효된 이후 장금상선은 호르무즈 해협에이 회사는 지난주에만 최소 18척의 유조선을 걸프 지역으로 보냈으며, 이는 3600만 배럴의 원유를 운반할 수 있는 규모다.이어 지난달 말 “호르무즈 해협을 통과할 수 있으니 화물이 있다면 알려달라”는 메시지를 선박 중개인들에게 보냈다.