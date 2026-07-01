[속보] “월드컵 16강 진출” 거리 나왔다가 100만 인파에 3명 질식사…멕시코 ‘환호 속 비극’

세줄 요약 멕시코가 월드컵 16강 진출을 확정한 뒤 수도 멕시코시티 축하 행사에 100만명 넘는 인파가 몰렸고, 현장에서 3명이 질식해 숨졌다. 보건당국은 심폐소생술과 응급 처치를 했지만 사망을 막지 못했다고 밝혔다. 월드컵 16강 진출 축하 인파 폭증

멕시코시티 도심서 3명 질식사 발생

당국, 안전한 축하와 배려 당부

이미지 확대 멕시코 16강 진출을 축하하는 행사 모습. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 멕시코 16강 진출을 축하하는 행사 모습. 연합뉴스

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멕시코가 월드컵 16강 진출을 확정한 뒤 수도에서 열린 축하 행사에 대규모 인파가 몰리면서 3명이 질식해 숨지는 사고가 발생했다.1일(현지시간) 로이터통신 등에 따르면 멕시코시티 보건당국은 이날 새벽 시민들이 도심 랜드마크인 ‘천사의 독립기념비’ 인근에 대거 몰린 가운데 3명이 질식으로 사망했다고 밝혔다.보건당국은 소셜미디어(SNS)를 통해 “심폐소생술을 했지만 질식으로 쓰러진 44세 남성과 19세 여성의 사망이 확인됐다”고 발표했다. 이후 “질식 증세로 인근 거리에서 응급 처치를 받은 48세 여성도 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다”고 추가로 밝혔다.당시 행사장 인근에는 멕시코가 북중미 월드컵 32강전에서 에콰도르를 2대 0으로 꺾고 40년 만에 월드컵 본선 토너먼트 승리를 거둔 것을 축하하려는 시민들이 대거 몰려 있었다.시에 따르면 당시 행사장 일대에 100만명 넘는 인파가 운집했다.거리에서는 환호와 응원 구호가 이어지는 가운데, 인근 도로에 쓰러진 시민들을 구급대원들이 치료하는 모습이 SNS를 통해 확산했다.클라라 브루가다 멕시코시티 시장은 엑스(X)를 통해 희생자 유가족에게 애도를 표하고 “항상 책임감과 배려, 공감을 갖고 축하해 달라”고 당부했다.