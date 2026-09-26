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[속보] 여자농구, 日 꺾고 아시안게임 금메달…12년 만에 남녀 동반 우승

이보희 기자
입력 2026-09-26 21:17
수정 2026-09-26 21:19
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세줄 요약
  • 일본 꺾고 아시안게임 여자농구 금메달 획득
  • 2014년 이후 12년 만의 정상 복귀
  • 남자 이어 여자도 우승, 남녀 동반 정상
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26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이소희가 3점을 넣은 뒤 주먹을 쥐어보이고 있다. 2026.9.26. 연합뉴스
26일 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 2026 아이치·나고야 아시안게임 여자 농구 한국 대 일본 결승. 한국 이소희가 3점을 넣은 뒤 주먹을 쥐어보이고 있다. 2026.9.26. 연합뉴스


한국 여자 농구 대표팀이 개최국인 일본을 꺾고 12년 만에 하계 아시안게임 금메달을 목에 걸었다.

박수호 감독이 이끄는 여자 농구 대표팀은 26일 오후 7시20분 일본 나고야 아이치 인터내셔널 아레나에서 열린 일본과 2026 아이치·나고야 아시안게임 결승전에서 75-70 완승을 거뒀다.

이로써 한국은 2014년 인천 대회 이후 12년 만이자, 통산 5번째(1978·1990·1994·2014·2026년) 우승을 달성했다.

한국 농구는 지난 20일 남자 대표팀이 일본을 꺾고 12년 만에 정상에 오른 바 있다.

이어 여자 대표팀도 일본을 누르고 역시 12년 만에 우승을 기록했다.
이보희 기자
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