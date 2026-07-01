중국 공산당 105주년…시진핑 “대만독립 세력 타격”

시진핑 주석 40분간 연설, 강군 목표 천명

‘분투’ ‘투쟁’ 많이 쓰며 내부 단속 의지보여

이미지 확대 1일 베이징 인민대회당에서 열린 중국 공산당 창당 105주년 기념식에서 시진핑 중국 국가주석이 인민해방군 의장대가 당기를 들고 있는 모습을 바라보고 있다. 베이징 로이터 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1일 베이징 인민대회당에서 열린 중국 공산당 창당 105주년 기념식에서 시진핑 중국 국가주석이 인민해방군 의장대가 당기를 들고 있는 모습을 바라보고 있다. 베이징 로이터 연합뉴스

이미지 확대 1일 베이징 인민대회당에서 열린 중국 공산당 창당 105주년 기념식에서 시진핑 중국 국가주석이 원로 당원에게 7·1 훈장을 수여하고 있다. 베이징 AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 1일 베이징 인민대회당에서 열린 중국 공산당 창당 105주년 기념식에서 시진핑 중국 국가주석이 원로 당원에게 7·1 훈장을 수여하고 있다. 베이징 AP 연합뉴스

세줄 요약 시진핑 주석이 공산당 창당 105주년 기념식에서 대만 문제 해결과 조국 통일을 역사적 과제로 제시했다. 그는 ‘대만독립’ 세력 타격과 외부 간섭 반대를 강조하며 인민해방군 창설 100주년 목표 달성과 강군 건설, 부패 척결을 함께 주문했다. 대만 통일과 ‘대만독립’ 세력 타격 강조

인민해방군 100주년 목표·강군 건설 주문

부패 척결과 내부 단속, 장기 집권 의지

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시진핑 중국 국가주석이 1일 공산당 창당 105주년을 맞아 대만 통일 의지를 강조하며 인민해방군 창설 100주년 목표를 달성해야 한다고 역설했다.이날 베이징 인민대회당에서 열린 창당 기념식에서 시 주석은 약 40분간의 연설을 통해 당원 1억 128만여명인 세계 최대 정당의 탄생을 축하했다.시 주석은 “대만 문제를 해결하고 조국의 완전한 통일을 실현하는 것은 우리 당이 흔들림 없이 추구해온 역사적 과제”라며 “‘대만 독립’ 분열 세력을 단호히 타격하고 외부 세력의 간섭을 반대하며, 조국 통일의 대업을 확고히 추진해야 한다”고 밝혔다.대만 독립 분열 세력이란 현재 집권 중인 대만 민주진보당 정부를 가리킨다.그는 또 “강한 국가는 강한 군대를 가져야 하며, 강한 군대만이 국가 안보를 보장할 수 있다”면서 “인민해방군 창설 100주년 목표를 예정대로 달성해 빠르게 세계 일류 군대가 되어야 한다”며 대만 무력 통일과 연계되는 강군 목표를 내세웠다.내년이면 창설 100년이 되는 중국 인민해방군의 100주년 목표는 현대화를 완료하여 미국 등 강대국에 맞서는 전투 실력을 갖추는 것이다.중국 공산당은 군대를 통치하는 세계에서 유일한 정당으로 100주년 목표는 대만 공격에서 승리할 수 있는 실질적 능력을 확보하는 것으로 여겨진다.지난 1월 ‘군부 2인자’ 장유샤 중앙군사위원회 부주석을 숙청한 시 주석은 이날 연설에서도 “장기적이고 전면적인 부패 척결 전쟁을 단호히 수행해야 한다”고 지적했다.그는 창당 기념사에서 ‘분투’와 ‘투쟁’이라는 단어를 10여 차례 반복하며, 내년 당대회에서 4연임 확정을 앞두고 장기 집권을 위한 내부 단속 의지를 분명히 드러냈다.중국 관영 신화통신은 1921년 마오쩌둥 등이 창당한 공산당 당원이 중국 인구의 7.2%라며 ‘세계 최대 정당’에서 ‘세계에서 가장 강력한 정당’으로 변모해야 한다고 주문했다.마오쩌둥 이후 가장 강력한 권력으로 평가받는 시 주석은 수십 년간 당에 헌신한 노병 등 8명에게 ‘7·1’ 훈장을 수여했다.이 훈장은 소박한 혁명 전통을 계승한다는 시 주석의 제안에 따라 금속이 아닌 천띠로 제작됐다.한편 김정은 북한 국무위원장은 이날 시 주석에게 창당 105주년 축전을 보내 긴밀한 북중 관계를 과시했다.김 위원장은 “공산당이 없으면 새 중국도 없다는 것은 진리”라며 사회주의를 핵으로 하는 양국 관계 발전에 대한 굳건한 의지를 재확인했다.