딥시크·반도체 지키려는 中의 승부수…美 블랙리스트에 ‘맞불’

시진핑의 9월 미국 방문 앞둔 기 싸움?

中, 美 기업 56곳 제재로 협상력 극대화

이미지 확대 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일 메릴랜드 앤드루스 합동기지의 격납고에서 카타르가 선물한 새로운 에어포스원을 배경으로 연설하고 있다. 그는 새 전용기를 타고 올해 안에 중국을 방문할 것이라고 밝혀 오는 11월 중국 선전에서 개최 예정인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 염두에 둔 발언으로 해석됐다. 메릴랜드 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 미국 대통령은 19일 메릴랜드 앤드루스 합동기지의 격납고에서 카타르가 선물한 새로운 에어포스원을 배경으로 연설하고 있다. 그는 새 전용기를 타고 올해 안에 중국을 방문할 것이라고 밝혀 오는 11월 중국 선전에서 개최 예정인 아시아태평양경제협력체(APEC) 정상회의 참석을 염두에 둔 발언으로 해석됐다. 메릴랜드 AFP 연합뉴스

이미지 확대 딥시크 창업자 량원펑(오른쪽). 관영 중국중앙TV(CCTV) 캡처 닫기 이미지 확대 보기 딥시크 창업자 량원펑(오른쪽). 관영 중국중앙TV(CCTV) 캡처

이미지 확대 미국 희토류 기업 MP 머티리얼스가 운영 중인 캘리포니아주의 마운틴 패스 광산과 희토류 가공 공장의 항공 사진. 서울신문DB 닫기 이미지 확대 보기 미국 희토류 기업 MP 머티리얼스가 운영 중인 캘리포니아주의 마운틴 패스 광산과 희토류 가공 공장의 항공 사진. 서울신문DB

세줄 요약 중국 정부가 방산·드론·희토류 관련 미국 기업 56곳을 수출 통제와 정부 조달 금지 대상으로 지정했다. 이는 미 국방부가 알리바바·바이두·BYD 등 188개 중국 기업을 블랙리스트에 올린 데 대한 맞불 성격이다. 시진핑 주석의 방미와 미중 협상을 앞두고 협상력을 높이려는 의도도 읽힌다. 미국 블랙리스트 확대에 중국 맞불 제재

방산·드론·희토류 기업 56곳 통제·금지

시진핑 방미 앞두고 협상력 제고 의도

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중국 상무부가 방산, 드론, 희토류 관련 미국 기술 기업 10곳을 수출 통제 대상 목록에 추가했다.재정부는 록히드 마틴, 레이시온, 보잉 등 방산기업을 포함한 미국 기업 46곳을 정부 조달 금지 목록에 올려 중국에서 구매가 불가능하게 했다.관영 신화통신은 22일 중국 정부의 총 56개 미국 기업에 대한 제재가 이날부터 시행된다고 보도했다.이번 조치는 지난 9일 미 국방부가 중국 인민해방군을 지원한다며 ‘중국의 아마존’ 알리바바, ‘중국의 구글’ 바이두, ‘중국의 테슬라’ BYD와 니오 등 모두 188개 기업을 블랙리스트에 올린 데 대한 보복이다.이날 상무부는 “이번 조치는 수출 통제법 및 이중용도품 수출 관련 규정에 따라 중국의 국가 안보와 정당한 이익을 보호하고 국제적인 핵확산 방지 약속을 이행하기 위한 것”이라며 미국의 ‘중국 군수산업 기업 목록(블랙리스트)’ 확대에 따른 대응 조치라고 밝혔다.이어 현재 진행 중인 관련 수출 활동도 즉시 중단해야 하며, 수출 시 상무부 허가를 받아야 한다고 강조했다.중국 기업과의 무역이 금지된 10개 미국 기업은 드론 및 방산 관련 기업 에이비옥스, 틸드론스 등 8곳과 희토류 업체 MP머티리얼스와 USA 레어어스다.특히 MP머티리얼스는 미국 내 유일한 희토류 광산을 보유한 곳으로 국방부가 중국으로부터의 희토류 독립을 위해 이례적으로 직접 투자해 최대 주주가 된 기업이다.재정부는 같은 날 록히드 마틴, 레이시온 미사일, 보잉 디펜스 등 미국 기업 46곳을 정부 조달 활동에서 제외했다.이에 따라 미국 자본이 투자된 중국 내 기업을 제외하면 정부 조달기관은 해당 46개 미국 기업 제품의 구매가 금지된다.중국 정부의 이런 강력한 대응은 시진핑 중국 국가주석의 9월 24일 미국 국빈 방문을 앞두고 협상력을 높이기 위한 전략으로 분석된다.미국 AI 기업인 앤트로픽과 오픈AI가 불법적으로 기술을 추출했다고 지목한 딥시크 등이 제재 명단에 오르는 것을 차단하려는 목적도 있다.미국 상무부는 AI 기업 딥시크, 반도체 업체 창신메모리 등 100여 개 중국 기업을 무역 제재 블랙리스트인 ‘엔티티 리스트’에 추가하는 계획을 저울질 중으로 알려졌다.엔티티 리스트에 오른 기업은 국제적으로 ‘안보 위험 기업’으로 인식되어 투자 협력 기회가 줄어든다.과거 짧게는 몇 주 단위로도 추가되던 엔티티 리스트가 지난해 10월 이후 전혀 추가되지 않아 최장기간 갱신되지 않은 상태다.미국 전략국제문제연구소(CSIS)의 필립 럭은 로이터통신을 통해 “엔티티 리스트는 두더쥐 게임과 같아 계속 추가해서 때려 잡아야만 한다”고 지적했다.한편 최근 도널드 트럼프 대통령은 오는 11월 중국 방문 의사를 밝혀 올해 미중 정상이 최소 4번 만날 것으로 보인다.