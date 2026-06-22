즐라탄 “日은 우승 후보”…박지성 “부럽다” 기성용 “박지성이 11명”

세줄 요약 일본이 2026 북중미 월드컵 조별리그에서 튀니지를 4-0으로 꺾자 한국 축구 레전드들의 감탄이 이어졌다. 박지성은 일본의 꾸준한 성장과 유럽파 확대를 언급하며 부럽다고 했고, 기성용은 박지성이 11명 뛰는 것 같다고 평가했다. 즐라탄도 일본을 진정한 우승 후보로 봤다. 일본, 튀니지 4-0 완파로 강한 인상

박지성·기성용, 일본 성장세에 감탄

즐라탄, 일본을 진정한 우승 후보 평가

이미지 확대 20일(현지시간) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 일본-튀니지전에서 일본의 히로키 이토와 튀니지의 엘리아스 아슈리가 볼 경합을 벌이고 있다. AP뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 20일(현지시간) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 일본-튀니지전에서 일본의 히로키 이토와 튀니지의 엘리아스 아슈리가 볼 경합을 벌이고 있다. AP뉴시스

이미지 확대 유튜브 ‘슛포러브’ 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유튜브 ‘슛포러브’ 캡처

이미지 확대 21일(현지시간) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 일본-튀니지전에서 승리한 일본 선수들이 경기장을 빠져나가고 있다. AP뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 21일(현지시간) 멕시코 몬테레이 인근 과달루페에서 열린 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 일본-튀니지전에서 승리한 일본 선수들이 경기장을 빠져나가고 있다. AP뉴시스

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2026 북중미 월드컵에서 일본이 연일 인상적인 경기력을 선보이자 한국 축구 레전드들도 잇따라 감탄을 쏟아내고 있다.박지성과 기성용 등 한국 축구 선수들이 일본 축구의 성장세를 인정한 데 이어, 세계적인 공격수 출신 즐라탄 이브라히모비치도 일본을 “진정한 우승 후보”라고 치켜세웠다. 일본의 비약적인 성장과 한일 축구 격차를 둘러싼 관심도 커지는 분위기다.일본은 지난 21일(한국시간) 튀니지와의 2026 북중미 월드컵 조별리그 F조 2차전에서 4-0 대승을 거뒀다. 일본은 월드컵 본선에서 아시아 국가 최초로 4골 차 승리를 기록하며 강한 인상을 남겼다.경기를 지켜본 박지성은 JTBC 중계에서 “개인적으로 많이 부럽다”며 “우리가 먼저 앞서가고 있었는데 이제는 추격해야 하는 입장이 됐다”고 밝혔다.그는 일본 축구의 성장 배경으로 유럽파 확대를 꼽으며 “일본은 갑자기 잘해진 것이 아니라 오랜 기간 꾸준히 성장해 온 결과”라고 평가했다. 이어 일본의 이번 대회 성적 전망에 대해 “8강은 갈 것 같다”고 내다봤다.기성용 역시 유튜브 채널 ‘슛포러브’를 통해 일본 축구를 높게 평가했다. 기성용은 “갭이 너무 벌어졌다”며 “지금 일본과 경기하면 쉽지 않을 것 같다”고 전했다.이어 “기술은 물론 피지컬과 압박 능력까지 좋아졌다”며 “어디서부터 다시 시작해야 할지 감이 안 올 정도”라고 했다. 특히 일본의 활동량을 지켜본 그는 “박지성 형이 11명 뛰는 것 같다”고 말하며 놀라움을 감추지 못했다.세계 축구계에서도 일본을 향한 평가가 달라지고 있다. 스웨덴 출신 축구 스타 즐라탄 이브라히모비치는 미국 폭스스포츠 월드컵 패널로 출연해 “이제 일본을 돌풍의 팀이라고 부르는 것을 그만둬야 한다”며 “이런 수준의 경기력을 꾸준히 보여주는 팀은 진정한 우승 후보”라고 평가했다.그는 “4-0 승리는 운으로 만들어지는 결과가 아니다”라며 “일본은 규율과 자신감, 조직력을 모두 갖춘 팀”이라고 극찬했다.이어 “다음 라운드에서 일본을 만나게 되는 팀들은 승리를 고민하기보다 일본을 어떻게 막을지 고민하게 될 것”이라고 덧붙였다.