필리핀 남부 덮친 규모 8.1 강진…쓰나미 경보에 여진 잇따라

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세줄 요약 필리핀 남부 민다나오섬 인근 해역에서 규모 8.1 강진이 발생해 쓰나미 경보가 발령됐다. 진원은 수심 10㎞로 파악됐고, 이후 규모 6.3 여진도 이어져 해일과 추가 피해 우려가 커졌다. 필리핀 남부 해역 규모 8.1 강진 발생

쓰나미 경보 발령, 해일 피해 우려 확산

이후 규모 6.3 여진까지 잇따른 상황

이미지 확대 유럽지중해지진센터(EMSC) 홈페이지 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유럽지중해지진센터(EMSC) 홈페이지 캡처

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필리핀 남부 해역에서 8일(현지시간) 강력한 지진이 발생해 쓰나미 경보가 내려졌다.유럽지중해지진센터(EMSC)는 필리핀 남부 민다나오섬 제너럴산토스시에서 남쪽으로 약 30㎞ 떨어진 해상에서 현지시간으로 이날 오전 7시 37분 규모 8.1의 강진이 일어났다고 밝혔다.진앙은 북위 5.653도, 동경 125.131도로 파악됐으며, 진원의 깊이는 10㎞ 지점이다. 같은 지진을 두고 미국 지질조사국(USGS)은 지진 규모를 7.8로 관측했다.본진의 여파도 계속되고 있다. 첫 강진 발생 이후 해당 지역에서는 규모 6.3에 달하는 강력한 여진이 뒤따랐다.이에 따른 해일 피해가 우려됨에 따라 미국 태평양쓰나미경보센터(PTWC)는 즉각 쓰나미 경보를 발령했다.