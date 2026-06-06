“구조 못해요” 죽은 줄 알았던 남편…장례의식 도중 살아 돌아왔다

‘에베레스트 실종’ 네팔인 셰르파 6일 만에 생환

이미지 확대 세계 최고봉인 에베레스트에서 실종돼 사망한 것으로 추정된 50대 네팔인 셰르파(등반 안내인)가 4일(현지시간) 기적적으로 생환했다. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 세계 최고봉인 에베레스트에서 실종돼 사망한 것으로 추정된 50대 네팔인 셰르파(등반 안내인)가 4일(현지시간) 기적적으로 생환했다. EPA 연합뉴스

이미지 확대 세계 최고봉인 에베레스트에서 실종돼 사망한 것으로 추정된 50대 네팔인 셰르파(등반 안내인)가 4일(현지시간) 기적적으로 생환했다. AP 뉴시스 닫기 이미지 확대 보기 세계 최고봉인 에베레스트에서 실종돼 사망한 것으로 추정된 50대 네팔인 셰르파(등반 안내인)가 4일(현지시간) 기적적으로 생환했다. AP 뉴시스

세줄 요약 에베레스트에서 실종돼 사망한 것으로 추정됐던 네팔 셰르파 다와가 6일 만에 베이스캠프 인근에서 구조됐다. 하산 중 산소가 고갈돼 뒤처졌고, 초콜릿과 얼음으로 버티며 생존했다. 가족은 장례의식까지 치렀지만 생환 소식에 놀랐다. 에베레스트 실종 셰르파, 6일 만에 생환

산소 고갈 속 초콜릿·얼음으로 버틴 사연

가족 장례의식까지 치른 뒤 구조 소식

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세계 최고봉인 에베레스트에서 실종돼 사망한 것으로 추정된 50대 네팔인 셰르파(등반 안내인)가 기적적으로 생환했다.5일(현지시간) BBC에 따르면 셰르파 다와(57)는 전날 오전 베이스캠프 인근에서 실종 6일 만에 구조됐다. 쓰레기 수거팀이 산에서 기어서 내려오는 다와를 발견했다.다와는 영국 해병대원 출신 등산가 크리스 스롤과 함께 지난달 29일 에베레스트 등정에 성공한 뒤 하산하다가 실종됐다.그는 “하산 도중 산소가 고갈되면서 뒤처졌다”며 “주머니에 있던 초콜릿과 얼음을 깨물어 먹으며 버텼다”고 전했다.그러면서 “살아남을 수 있을 거라곤 생각지도 못했다”며 “이렇게 죽는구나 싶었다”고 당시를 회상했다.다와는 네팔 수도 카트만두의 병원 중환자실에서 치료를 받고 있다. 의료진은 “다와의 현재 상태는 안정적”이라며 “탈수 증세가 눈에 띄게 호전되고 있다”고 밝혔다.다와의 아내는 구조 작업이 불가능하다는 구조 당국의 설명을 듣고 희망을 버렸다고 한다. 가족들은 이미 다와의 장례의식도 치르고 있었다.아내는 “남편을 처음 봤을 때 너무 놀랐다. 남편이 절대 집으로 돌아오지 못할 것이라는 말을 듣고 힘들었다”며 “살아 돌아왔다는 게 믿기지 않는다. 안전하게 돌아온 모습을 내 눈으로 보면서도 믿을 수가 없다”고 말했다.