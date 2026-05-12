트럼프 “2주면 모든 목표물 타격”… 이란 “침공하면 강경 대응”

군사 충돌 재개 가능성 시사

이미지 확대 이스라엘, 레바논 공습 계속… 최소 22명 사망 10일(현지시간) 이스라엘군의 공습을 받은 레바논 남부 요흐모르 마을 외곽에서 흰 연기가 치솟고 있다. 이스라엘군은 헤즈볼라와 휴전 중임에도 레바논 남부 공습을 이어 가고 있다. 레바논 보건부에 따르면 이번 주말 공습으로 어린이 4명을 포함해 최소 22명이 사망했다.

요흐모르 AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이스라엘, 레바논 공습 계속… 최소 22명 사망 10일(현지시간) 이스라엘군의 공습을 받은 레바논 남부 요흐모르 마을 외곽에서 흰 연기가 치솟고 있다. 이스라엘군은 헤즈볼라와 휴전 중임에도 레바논 남부 공습을 이어 가고 있다. 레바논 보건부에 따르면 이번 주말 공습으로 어린이 4명을 포함해 최소 22명이 사망했다.

요흐모르 AFP 연합뉴스

세줄 요약 미국과 이란의 협상이 사실상 결렬된 가운데 트럼프가 2주 더 작전하면 모든 목표물을 타격할 수 있다고 말했다. 이란은 침공 시 놀라운 대응을 하겠다며 무기와 전술을 재정비하고 있다. 미국·이란 협상 결렬로 중동 긴장 재고조

트럼프, 2주 더면 목표물 전부 타격 경고

이란, 침공 시 새로운 무기·전술로 대응

2026-05-12 2면

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미국·이란의 종전 협상이 사실상 결렬된 가운데 양측이 군사작전 재개 가능성을 언급하며 중동지역에 다시 전운이 드리워지고 있다.도널드 트럼프 미 대통령은 10일(현지시간) 공개된 시사 프로그램 ‘풀 메저’와의 인터뷰에서 “2주 더 작전을 펼치면 모든 목표물을 타격할 수 있다”고 했다. 이어 “우리가 원했던 목표물의 약 70%는 이미 타격했다”며 “아직 공격할 수 있는 다른 목표들이 남아 있다”고 덧붙였다. 이는 앞서 트럼프 행정부가 ‘장대한 분노’ 전쟁이 종료됐다고 밝힌 것을 뒤집은 것으로, 필요할 경우 추가 군사 작전에 돌입할 수 있다는 경고로 해석된다.트럼프 대통령은 이란의 고농축 우라늄 시설에 대해서도 주시하고 있다고 밝혔다. 그는 “언젠가는 확보할 것”이라며 “우리는 계속 감시하고 있다”고 말했다. 이어 그가 창설한 미 우주군을 언급하며 “누군가 우라늄 시설에 접근하면 이름과 신원을 바로 알 수 있다”며 “폭격할 것”이라고 강조했다.베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 역시 이란의 고농축 우라늄 반출을 위한 군사 작전 가능성을 시사했다. 그는 이날 CBS방송 시사프로그램 ‘60분’에 출연해 이란에 “여전히 제거해야 할 고농축 우라늄을 비롯한 핵물질이 남아 있다”고 강조했다. 어떻게 반출할 것이냐는 질문에는 “들어가서 빼내오면 된다”며 “물리적으로 가능하고 최선의 방법”이라고 했다. 아울러 네타냐후 총리는 이란 고농축 우라늄이 제거되지 않으면 전쟁을 계속할 것임을 시사했다. 그는 또 레바논과의 전쟁은 이란 상황과 별개로 지속할 것이라고 했다.미국이 받아들일 수 없는 답변을 내놓은 이란은 전쟁 재개를 ‘상수’로 두고 전열을 재정비하는 모습이다.반관영 파르스 통신은 이란군을 통합지휘하는 하탐 알안비야의 알리 압둘라히 사령관이 최고지도자 아야톨라 모즈타바 하메네이를 만나 군사작전 수행과 관련한 새 지침을 받았다고 보도했다. 이 자리에서 압둘라히 사령관은 “미국과 이스라엘의 적대 행위에 대응하기 위한 무기와 장비가 높은 수준으로 준비돼 있다”며 “최고지도자의 명령을 전적으로 따르겠다”고 맹세했다.이란 육군 대변인 모하마드 아크라미니아는 국영 통신 인터뷰에서 “적이 또 오판하고 우리나라를 침공한다면 놀라운 대응에 직면하게 될 것”이라며 “이러한 대응에는 새로운 무기, 새로운 전술, 새로운 전장이 포함된다”고 말했다.