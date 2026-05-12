트럼프 “이란과 휴전 연명장치 의존 상황...선박 구출 작전 재개 검토”

세줄 요약 트럼프 대통령이 이란과의 휴전이 생명연장장치에 의존할 만큼 약하다고 평가하며, 호르무즈 해협 선박 구출 작전 ‘프로젝트 프리덤’ 재개를 검토했다. 이란은 모든 대응 준비를 마쳤다고 맞섰다. 트럼프, 이란 휴전 상태를 극도로 불안정하다고 평가

호르무즈 해협 선박 구출 작전 재개 검토 발언

이란, 모든 대응 준비 완료와 강경 대응 경고

이미지 확대 도널드 트럼프 대통령이 11일(현지시간) 워싱턴 백악관 남쪽 잔디밭에서 열린 2026년 대학 미식축구 플레이오프 우승 팀인 인디애나 대학교 팀을 초청한 행사에서 연설하고 있다. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 도널드 트럼프 대통령이 11일(현지시간) 워싱턴 백악관 남쪽 잔디밭에서 열린 2026년 대학 미식축구 플레이오프 우승 팀인 인디애나 대학교 팀을 초청한 행사에서 연설하고 있다. AP 연합뉴스

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종전 제안에 대한 이란의 답변을 용납할 수 없다고 비난한 도널드 트럼프 미국 대통령이 호르무즈 해협에 갇힌 선박을 구출하는 ‘프로젝트 프리덤’ 작전 재개를 검토하고 있다고 밝혔다. 이란과의 휴전에 대해선 간신히 유지되고 있는 형국이라며 군사적 조치 재개 가능성을 시사했다.트럼프 대통령은 11일(현지시간) 백악관에서 취재진과 만난 자리에서 이란과의 휴전 상황에 대한 질문에 “믿을 수 없이 약하고, 가장 약한 상태”라고 답했다. 트럼프 대통령은 이어 “휴전이 대대적으로 생명연장장치에 의존하고 있고 의사가 들어와서 약 1%의 가능성이 있다고 하는 상황이라고 하겠다”고 부연했다. 자신이 제시한 종전 제안에 대한 이란의 답변을 놓고는 용납 불가하고 멍청하다고 지적하면서 전쟁을 끝낼 아주 단순한 계획이 있으며 이란은 핵무기를 가질 수 없다고 강조했다. 트럼프 대통령은 이란이 이틀 전에는 고농축 우라늄을 미국에 넘기기로 했다가 말을 바꿨다는 주장도 했다.트럼프 대통령은 백악관 행사 참석자들에게 발언을 너무 오래 하지 말라면서 “많은 장군들이 나를 기다리고 있다. 중요한 일이고 사랑스러운 나라 이란과 관련된 일”이라고도 했다. 농담조였지만 이란에 대한 군사작전 재개 검토를 시사한 발언으로도 풀이된다.트럼프 대통령은 앞서 가진 폭스뉴스 인터뷰에서는 일시 중단한 ‘프로젝트 프리덤’ 작전 재개를 검토하고 있다고 말했다. 군사작전 재개 카드를 꺼내 들며 대이란 압박 강화에 나선 셈이다. 트럼프 대통령은 지난 4일 호르무즈 해협에서 미 해군을 동원해 선박 탈출을 돕는 작전을 개시했다가 이틀째인 지난 5일 중단한 상태다.한편 이란은 트럼프 대통령의 발언이 전해지자 모든 대응 준비를 마쳤다고 맞받았다. 종전 협상에서 이란 대표단을 이끌었던 모하마드 바게르 갈리바프 이란 의회 의장은 엑스(X)에 “우리 군은 어떠한 침략에도 단호하게 대응할 준비가 되어 있다”고 적었다. 이어 “우리는 모든 옵션에 대한 준비를 마쳤으며,그들은 (우리의 대응에) 깜짝 놀라게 될 것”이라고 강조했다.