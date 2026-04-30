악어 수조에 사람 가두더니 “걱정마, 물지 않아”…中 ‘막가파’ SNS 계정, 영구 퇴출

세줄 요약 중국에서 1100만 팔로워를 둔 SNS 계정이 미성년자를 악어 수조에 넣고 잠수를 강요하는 등 위험한 생방송을 이어가다 영구 정지됐다. 재확산된 영상에는 출연자를 조롱하며 공포를 방치한 장면도 담겼고, 당국은 자극적 콘텐츠 단속과 규제 강화를 예고했다. 미성년자 추정 출연자 악어 수조 투입 논란

위험한 생방송 반복 송출 뒤 계정 영구 정지

자극적 콘텐츠 단속·규제 강화 요구 확산

이미지 확대 중국에서 미성년자 대상 가학 콘텐츠를 올린 소셜미디어(SNS) 계정이 여론 악화로 지난 23일 폐쇄됐다. 중국 소후닷컴 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국에서 미성년자 대상 가학 콘텐츠를 올린 소셜미디어(SNS) 계정이 여론 악화로 지난 23일 폐쇄됐다. 중국 소후닷컴 캡처

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중국에서 미성년자를 악어 수조에 가두며 가학적인 행위를 강요한 소셜미디어(SNS) 계정이 영구 정지됐다. 수익만을 좇아 법과 윤리를 무시하는 사례가 잇따르자 현지 여론은 크게 악화한 상태다. 자극적인 콘텐츠 확산을 막으려면 플랫폼 감독을 강화하고 법적 규제를 정비해야 한다는 목소리가 커지고 있다.29일 홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)에 따르면 1100만명의 팔로워를 보유한 한 SNS 계정이 지난 5년간 생방송을 운영하며 지나치게 자극적이고 위험한 콘텐츠를 송출해 온 것으로 드러났다.해당 계정은 미성년자로 추정되는 여성 출연자를 악어가 있는 수조에 강제로 집어넣거나, 물속에서 장시간 숨을 참게 하는 등 출연자의 안전을 위협하는 행위를 가감 없이 내보냈다.논란은 지난해 방영된 생방송 영상 일부가 이달 중순 SNS를 통해 재확산하며 불거졌다.공개된 영상 속에는 입이 묶인 악어가 헤엄치는 수조 안에 여성 출연자들을 방치하는 모습이 담겼다. 출연자가 공포에 질려 비명을 지르며 피하려 했지만 동료 진행자는 “왜 그렇게 호들갑이냐, 물지 않을 것”이라고 조롱하며 위험한 상황을 방관했다.또 다른 영상에서도 가학적인 행태가 드러났다.허리에 밧줄을 묶은 여성을 수조에 넣고 잠수를 강요하는 장면이 포착된 것이다. 특히 출연자가 거부 의사를 밝혔음에도 진행자들이 강압적으로 출연자의 머리를 물속으로 밀어 넣는 등 비윤리적인 행위를 서슴지 않아 공분을 샀다.이에 따라 해당 플랫폼은 지난 23일 이 계정을 영구 정지했다.한 누리꾼은 “이런 계정은 청소년에게 해롭다. 진작 폐쇄했어야 했다”고 비판했다.문제를 인식한 중국 정부는 지난해 12월부터 라이브 스트리밍 단속에 나섰다. 당국은 진행자들이 조회수를 높이고 후원금을 받기 위해 경쟁하는 과정에서 도덕적인 선을 넘는 경우가 있다고 지적했다.