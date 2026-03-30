트럼프 ‘담판’ 앞두고…시진핑, 대만 국민당 주석 ‘전격 초청’

이미지 확대 시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 시진핑 중국 국가주석. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

시진핑 중국 국가주석이 대만 제1야당인 국민당(KMT)의 정리원 주석을 중국 본토로 전격 초청했다. 오는 5월로 예정된 도널드 트럼프 미국 대통령과의 정상회담을 한 달여 앞둔 시점에 대만 문제에 대한 주도권을 확보하고 미국을 압박하려는 포석으로 풀이된다.30일 신화통신에 따르면, 중국 공산당 관계자는 공산당 중앙위원회와 시진핑 총서기 공동 명의로 정 주석을 다음달 7일부터 12일까지 중국 본토에 초청했다고 밝혔다.정 주석은 “초청에 감사하며 기쁘게 받아들인다”며 “양당 공동 노력으로 양안(兩岸·중국과 대만) 관계의 평화로운 발전을 이끌고, 교류와 협력을 넓히며 대만해협의 평화와 민생 복지 향상으로 이어지길 바란다”고 밝혔다.정 주석은 방중 기간 장쑤성과 상하이, 베이징을 방문할 예정이다.중국 측은 이번 초청의 배경으로 국민당과 공산당 양당 관계와 양안 관계의 평화적 발전을 들었다. 아울러 정 주석이 취임 후 여러 차례 대륙 방문 의사를 피력해온 점을 거론하며 양측 간 정치적 소통을 재개하겠다는 뜻을 분명히 했다.중국 국무원 대만사무판공실의 쑹타오 주임은 “방중 일정과 관련해 국민당 측과 계속 협의하며 세부 일정을 조율해 나가겠다”고 말했다.이번 방중은 미·중 정상회담을 한 달여 앞둔 시점에 성사돼 더욱 주목받고 있다. 캐롤라인 레빗 백악관 대변인은 지난 25일(현지시간) 도널드 트럼프 대통령과 시 주석의 회담이 오는 5월 14~15일 열릴 예정이라고 공식 발표한 바 있다.