“의대 교수가 강의 중 여학생에 공개 고백” 발칵…집단폭행 당했다 [포착]

이미지 확대 인도의 한 의과대학 교수가 강의 도중 여학생에게 공개적으로 청혼했다가 학생들에게 집단 폭행을 당하는 일이 발생했다. 엑스(옛 트위터) 닫기 이미지 확대 보기 인도의 한 의과대학 교수가 강의 도중 여학생에게 공개적으로 청혼했다가 학생들에게 집단 폭행을 당하는 일이 발생했다. 엑스(옛 트위터)

인도의 한 의과대학 교수가 강의 도중 여학생에게 공개적으로 청혼했다가 학생들에게 집단 폭행을 당하는 일이 발생했다. 엑스(옛 트위터) 닫기 이미지 확대 보기 인도의 한 의과대학 교수가 강의 도중 여학생에게 공개적으로 청혼했다가 학생들에게 집단 폭행을 당하는 일이 발생했다. 엑스(옛 트위터)

이미지 확대 인도의 한 의과대학 교수가 강의 도중 여학생에게 공개적으로 청혼했다가 학생들에게 집단 폭행을 당하는 일이 발생했다. 엑스(옛 트위터) 닫기 이미지 확대 보기 인도의 한 의과대학 교수가 강의 도중 여학생에게 공개적으로 청혼했다가 학생들에게 집단 폭행을 당하는 일이 발생했다. 엑스(옛 트위터)

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

인도의 한 의과대학 교수가 강의 도중 여학생에게 공개적으로 청혼했다가 학생들에게 집단 폭행을 당하는 일이 발생했다.최근 인도 카르나타카주에 위치한 한 의과대학 조교수인 압둘은 강의실에서 여학생에게 사랑을 고백했다가 학생들에게 집단 폭행을 당했다. 사건은 강의실 내부에 있던 학생이 촬영한 영상이 최근 소셜미디어(SNS)에 퍼지면서 알려졌다.영상 속 압둘 교수는 학생들 앞에서 “이 반에서 받은 사랑을 뿌리칠 수 없었다”며 “반에서 가장 소중한 여학생에게 프러포즈하고 싶다”고 말했다. 이어 “모두에게 초콜릿을 나눠주겠다”며 해당 여학생에게 “사랑한다”고 고백했다.압둘 교수가 교단에서 내려오자 당황한 여학생은 즉각 항의하며 학장에게 가서 이야기하자고 요구했다. 이에 압돌 교수는 “네가 먼저 나를 사랑한다고 하지 않았느냐. 증거도 있다”고 주장하며 맞섰으나, 구체적인 증거를 제시하지 못한 채 “내일 이야기하자”며 상황을 피하려 했다.교수의 부적절한 행동에 분노한 학생들은 곧장 단체 행동에 나섰다. 공개된 또 다른 영상에는 피해 여학생이 신발을 벗어 교수를 때리는 장면과 주변 학생들이 교수에게 달려들어 신체적으로 공격하는 모습이 담겼다.학생들의 추격은 캠퍼스 곳곳에서 이어졌으며, 압둘 교수는 주차된 자신의 차량 인근에서도 집단 구타를 당한 끝에 부상을 입고 현장을 벗어난 것으로 전해졌다. 대학 측은 사건 직후 압둘 교수를 즉각 정직 처분했다.현지 경찰은 해당 교수를 상대로 정식 사건 보고서를 접수하고 수사에 착수했다. 경찰 관계자는 “강의실 내 부적절한 행위와 이후 발생한 집단 폭행 사건 경위를 면밀히 조사하고 있다”고 밝혔다.