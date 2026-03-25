“전여친과 재회 도와줘” 친구 부탁에 갔다가 총 맞아 숨진 축구선수…튀르키예 ‘발칵’

이미지 확대 사망한 축구선수 쿤닥츠(왼쪽 사진에서 오른쪽)와 친구인 래퍼 잔바이, 잔바이의 옛 여자친구인 칼라이즈오을루(오른쪽 사진). 인스타그램 @cutecanbay, @aleynakalayciogluu 캡처 닫기 이미지 확대 보기 사망한 축구선수 쿤닥츠(왼쪽 사진에서 오른쪽)와 친구인 래퍼 잔바이, 잔바이의 옛 여자친구인 칼라이즈오을루(오른쪽 사진). 인스타그램 @cutecanbay, @aleynakalayciogluu 캡처

이미지 확대 튀르키예에서 20대 축구 선수가 친구의 치정극에 휘말려 피살되는 사건이 발생해 충격을 주고 있다. 사진은 숨진 축구선수 쿠빌라이 칸 쿠닥츠(21). 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 튀르키예에서 20대 축구 선수가 친구의 치정극에 휘말려 피살되는 사건이 발생해 충격을 주고 있다. 사진은 숨진 축구선수 쿠빌라이 칸 쿠닥츠(21). 인스타그램

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튀르키예에서 20대 축구 선수가 친구의 치정극에 휘말려 피살되는 사건이 발생해 충격을 주고 있다.24일(현지시간) 일간 사바흐 등 외신에 따르면 튀르키예 축구 선수 쿠빌라이 칸 쿤닥츠(21)는 지난 19일 밤 이스탄불 동남부 움라니예 지역에서 총격당해 사망했다.중상을 입은 쿤닥츠는 즉시 병원으로 이송됐지만 끝내 의식을 되찾지 못했다. 이 비극적인 사건은 쿤닥츠가 친구인 래퍼 바하프 잔바이의 부탁에 따라 집을 나섰다가 시작됐다.당시 잔바이는 최근 결별한 여자 친구인 유명 가수 알레이나 칼라이즈오을루와 재회할 수 있도록 중재해달라고 했고, 쿤닥츠는 잔바이의 차를 타고 칼라이즈오을루를 만나러 갔다.그러나 쿤닥츠가 목적지인 스튜디오 앞에 도착하자 차량을 발견한 칼라이즈오을루의 새 연인이 격분해 총을 들고 접근했다. 이어 상대 일행의 무차별 총격이 이어졌고, 결국 쿤닥츠는 목숨을 잃었다.쿤닥츠의 어머니는 “아무 이유 없이 아들을 묻어야 했다. 그는 겨우 스물한살이었다”며 “정의가 실현될 때까지는 침묵하지 않을 것”이라고 강조했다.현지 경찰은 애초 용의자들의 표적은 쿤닥츠가 아닌 잔바이였을 가능성이 높다고 밝혔다. 칼라이즈오을루가 새 연인에게 “잔바이와 교제하는 동안 정신적 학대를 당했다”고 털어놓은 정황이 드러났기 때문이다.경찰은 칼라이즈오을루와 연인, 이들의 증거 은닉과 탈출을 도운 인물 등 용의자 7명을 구금해 수사 중이다.