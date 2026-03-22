이란 ‘서유럽 사정권’ 탄도미사일 ‘깜짝 발사’

이미지 확대 이란 이슬람혁명수비대 미사일 발사 훈련. EPA 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 이란 이슬람혁명수비대 미사일 발사 훈련. EPA 연합뉴스

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이란이 4000㎞ 떨어진 인도양 디에고 가르시아 영국·미국 공동 군사기지에 탄도미사일을 발사했다. 이란은 그간 탄도미사일 사거리를 2000㎞로 스스로 제한해왔다.미 일간 월스트리트저널(WSJ)은 미 당국자들을 인용해 이란이 20일 오전(현지시간) 이 기지에 탄도미사일 2발을 쐈으며 목표물을 맞히진 못했다고 보도했다.인도양 차고스제도의 디에고 가르시아 섬에 있는 이 기지는 B-2 스텔스 폭격기를 운용할 수 있는 전략적 요충지다.이란이 발사한 탄도미사일은 최대 80개의 집속탄 탑재가 가능한 20t급 로켓 코람샤르-4였던 것으로 추정된다. 다만 이란이 이런 중거리 탄도미사일을 추가로 보유하고 있는지는 확실치 않다.블룸버그 통신은 사거리 4000㎞ 미사일은 영국 런던, 프랑스 파리 등 서유럽 주요 도시가 이란의 공격 범위 안에 들어갈 수 있음을 의미한다고 분석했다.아울러 이번 공격으로 이란이 중·장거리 무기를 내부적으로 개발하고 있었다는 점이 드러난 것으로, 중동 밖 미군 기지와 자산도 표적이 될 수 있다는 경고 메시지를 낸 것으로 풀이된다.