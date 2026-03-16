“로봇이 따라와 위협”…70대 뒤쫓은 로봇, 경찰에 끌려갔다[포착]

이미지 확대 중국 마카오의 한 거리에서 휴머노이드 로봇이 70대 여성을 위협해 경찰에 끌려갔다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 마카오의 한 거리에서 휴머노이드 로봇이 70대 여성을 위협해 경찰에 끌려갔다. 엑스 캡처

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중국 마카오의 한 거리에서 원격 조종을 받던 휴머노이드 로봇이 70대 여성을 위협하는 사건이 벌어졌다.지난 13일 사우스차이나모닝포스트(SCMP), 뉴욕포스트 등 외신에 따르면 지난 5일 마카오 거리를 걷던 여성 A(70)씨는 약 132㎝ 크기의 휴머노이드 로봇과 마주친 뒤 충격을 받고 병원으로 이송됐다.매체에 따르면 당시 A씨는 휴대전화를 보며 길을 걷던 중 무언가 자신의 뒤를 바짝 쫓아오고 있다는 느낌을 받았다.뒤를 돌아보자 로봇이 따라오고 있었고, 놀란 A씨는 광둥어로 “심장이 두근거린다”며 “할 일도 많은 데 왜 이런 걸로 장난치는 거냐. 제정신이냐”고 분노했다.엑스(X·옛 트위터)를 통해 확산하고 있는 영상을 보면 로봇은 A씨 앞에서 두 팔을 위로 들어 올렸다가 내리는 행동을 반복했다. 이어 경찰관 2명이 로봇을 연행해가며 현장을 수습하는 듯한 모습도 포함됐다.A씨는 병원에서 검진을 받은 뒤 퇴원한 것으로 전해졌다.이 로봇은 마카오의 한 교육 센터 소속으로, 근처에서 50세 남성이 로봇을 원격으로 조종해 센터 홍보 활동을 하던 중이었던 것으로 밝혀졌다.남성은 경찰에 “로봇의 작동 방식을 개선하려고 시험 중이었다”고 진술했으며, 보행자를 위험에 빠뜨리거나 겁주는 행위에 주의하라는 당국 경고를 받았다.