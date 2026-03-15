어선 위장한 이란 ‘드론 보트’… 유조선 향해 돌진

폭스뉴스 “하이브리드 전쟁 새 장”

우회 수출 타깃… 원유 수송 방해

하르그섬 군시설 공격 보복한 듯

2026-03-16 14면

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이란이 호르무즈 해협에서 낚싯배로 위장한 ‘드론 보트’(소형 무인선)를 이용해 유조선들을 공격하고 있다고 폭스뉴스가 13일(현지시간) 보도했다.이 매체는 드론 기술 기업 드라간플라이의 캐머런 첼 최고경영자(CEO)를 인용해 이란이 폭발물을 실은 원격 조종 무인 수상정을 사용하고 있다며 세계에서 가장 중요한 해상 운송로인 호르무즈 해협에서 ‘하이브리드 전쟁’의 새 국면이 열렸다고 진단했다.앞서 영국해사무역기구(UKMTO)가 오만 인근 해역에서 지난 1일 마셜 제도 국적 유조선이 이란의 수상 드론에 피격당했다고 확인하는 등 소형 무인선이 이란의 공격에 사용된 정황이 나오고 있다.첼 CEO는 이같은 드론 보트가 가장 좁은 곳의 폭이 약 34㎞에 불과한 호르무즈 해협에서 비대칭적인 위협으로 떠오르고 있다며 이란이 암호화된 무선 통신을 활용해 무인 선박을 공격에 활용하고 있을 것으로 추정했다. 그는 “이런 배가 50척이나 있다면 해안선을 따라서 폭발물을 가득 실은 6ꏭ 크기의 목조 어선을 찾아내기는 어려운 일”이라고 지적했다.아울러 이란은 호르무즈 해협을 우회하는 통로도 공격 타깃으로 삼아 원유 수송을 방해하고 있다.중동 현지 매체에 따르면 이날 아랍에미리트(UAE) 푸자이라 항구의 석유저장고가 이란 샤헤드 드론의 공격을 받았다. 이란 국영방송은 항구가 불타는 영상과 함께 푸자이라 석유 수출항구가 공격받았다고 보도했다.푸자이라 항구는 호르무즈 해협의 바깥쪽 인도양과 통하는 오만만에 있으며 UAE 아부다비 유전과 약 400㎞에 달하는 육상 송유관(ADCOP)으로 이어져 있다. 이 송유관으로 최대 하루 180만 배럴의 원유가 직접 푸자이라 항구에 도착하며 주로 아시아와 유럽으로 수출된다.이번 공격은 미군의 하르그섬 군사시설 공격에 대한 대응으로 분석된다.