담수화 시설까지 타격...테헤란엔 기름비 내렸다

이미지 확대 지난 7일(현지시간) 이란 수도 테헤란 메흐라바드 국제공항 인근 아자디 타워 인근이 공습으로 화염에 휩싸여 있다. AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 지난 7일(현지시간) 이란 수도 테헤란 메흐라바드 국제공항 인근 아자디 타워 인근이 공습으로 화염에 휩싸여 있다. AFP 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 열흘째에 접어들면서 식수와 석유 등 민간인 생활에 필수적인 기반 시설까지 공격 타깃이 되고 있다. 군사 목표물뿐만 아니라 민간 인프라까지 파괴되며 인도적 위기 우려가 더욱 커지고 있다.8일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ) 등에 따르면 이란과 바레인은 지난 주말 식수 공급에 필수적인 해수 담수화 시설이 공격당해 일부 지역 주민들이 생존을 위협받고 있다. 아바스 아라그치 이란 외무장관은 “미국이 호르무즈 해협의 케슘 섬 담수화 시설을 공격해 30개 마을의 식수 공급에 차질을 빚었다”며 “심각한 결과를 초래할 수 있는 행위”라고 비난했다. 다만 미국 측은 해당 공격에 관여하지 않았다고 밝혔다. 바레인 내무부도 이란 드론이 담수화 시설에 피해를 입혔다며 민간 시설을 무차별적으로 공격하고 있다고 규탄했다.사막 기후인 걸프 국가는 담수화 시설이 식수를 확보할 수 있는 ‘생명줄’이다. 바레인은 160만명의 인구 대부분이 담수화 시설에 의존하고 있으며, 쿠웨이트와 이스라엘도 각각 물 수요의 80~90%를 담수화로 충당하고 있다. 워싱턴DC 소재 싱크탱크인 아랍걸프국가연구소의 후세인 이비시 선임연구원은 “담수화 시설 공격은 급소를 노린 것이고 아주 심각한 타격”이라며 “걸프 국가로선 에너지 인프라보다도 아킬레스건”이라고 WSJ에 말했다. 뉴욕타임스(NYT)도 “담수화 시설이 없으면 걸프 지역의 큰 도시들은 사실상 붕괴된다”고 우려했다.이란은 친미 중동 국가의 공항과 호텔, 석유 시설 등에도 미사일과 드론 공격을 가해 피해를 입혔다. 이란 역시 수도 테헤란의 석유 시설이 미국과 이스라엘의 공습으로 폭발해 유독가스가 대량으로 퍼지며 ‘기름비’가 내렸다. 이란은 이같은 공격이 민간인을 대상으로 화학전을 벌인 것이나 다름없다고 비판했다. 에스마일 바가에이 이란 외무부 대변인은 엑스(X)에 “침략자들은 연료 저장소를 공격함으로써 독성 물질을 대기에 방출해 민간인을 중독시키고 대규모로 생명을 위태롭게 하고 있다”며 “이런 공격은 전쟁범죄이자 반인도적 범죄”라고 성토했다.민간인 피해도 속출하고 있다. 로이터통신에 따르면 친이란 무장단체 헤즈볼라의 참전으로 이스라엘의 공격을 받은 레바논은 총 394명이 사망했으며, 이 중에는 어린이 83명과 여성 42명이 포함돼 있다. 바레인은 주거 지역이 타격을 입어 두 살배기 아기를 포함한 민간인 32명이 부상을 입었다고 밝혔다.미군은 이란 군사시설 인근에 거주하는 이란인의 안전을 보장할 수 없다며 안전 경보를 발령했다. 미 중부사령부는 군사 표적이 될 수 있는 민간인의 외출 자제를 강력히 권고한다며 “미국은 민간인 피해를 최소화하기 위해 모든 실현 가능한 예방 조처를 하고 있으나 이란 정권이 군사 목적으로 사용하는 시설 내부 또는 인근에서 민간인의 안전을 보장할 수 없다”고 밝혔다.