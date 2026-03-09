테헤란 인근 유류시설 3곳서 불기둥… 이란은 유조선 때렸다

전쟁 2주째… 민간 시설 피해 확대

이미지 확대 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁 8일째인 7일(현지시간) 이란 테헤란의 메흐라바드 국제공항 인근에서 거대한 불기둥과 검은 연기가 치솟고 있다.

AFP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이스라엘의 대이란 전쟁 8일째인 7일(현지시간) 이란 테헤란의 메흐라바드 국제공항 인근에서 거대한 불기둥과 검은 연기가 치솟고 있다.

AFP 연합뉴스

이미지 확대 닫기 이미지 확대 보기

2026-03-09

미국·이스라엘과 이란 간 전쟁이 2주째로 접어든 가운데 중동 일대의 민간 시설로 피해가 확대되고 있다. 미·이스라엘의 광범위한 공습으로 이란이 더욱 고립된 가운데 전쟁이 장기화될지 여부는 2주 차 전황에서 가늠될 것이란 관측이 나온다.공습 1주 차에 이란 영공을 장악한 미국과 이스라엘은 공격 대상을 이란 무기 생산 시설과 에너지 인프라로 넓히며 압박 수위를 높이고 있다. 7일(현지시간) 외신을 종합하면 이번 전쟁은 이날 현재 이란 수도 테헤란, 레바논 수도 베이루트, 호르무즈 해협 등 3대 전선으로 확대됐다.이스라엘군은 이날 성명에서 80대 이상의 전투기가 테헤란 내 목표물을 향해 ‘광범위한 파상 공습’에 나섰다고 밝혔다. 주요 목표물은 테헤란과 이란 중부의 군사기지, 미사일 발사대 등이었다. 테헤란 인근 유류시설 3곳이 공격을 받았는데, 이란의 민간 에너지 시설이 공격받은 건 개전 이래 처음이었다.국경에서 맞붙었던 이스라엘과 레바논 무장정파 헤즈볼라 간 교전은 레바논 수도 베이루트 중심부로 번졌다. 이스라엘군은 8일 베이루트 라마다 호텔 건물을 공습해 10여 명의 사상자가 발생했다. 주로 국경과 베이루트 외곽에서 이뤄졌던 교전이 수도 중심부에서 일어난 것도 이번 전쟁에서는 처음이다. 이스라엘군은 성명에서 “베이루트에서 활동하는 이란 이슬람혁명수비대(IRGC)의 핵심 지휘관들을 표적으로 삼았다”고 밝혔다.호르무즈 해협에서도 긴장이 고조되고 있다. 이란 반관영 타스님 통신에 따르면 IRGC는 호르무즈 해협에서 유조선 한 척을 공격했다고 밝혔다. IRGC는 “‘프리마’라는 이름의 유조선이 해협 통행 금지와 혁명수비대 해군의 거듭된 경고를 무시한 채 항해하다가 자폭 드론에 피격됐다”고 주장했다.이란은 7일 마수드 페제시키안 대통령이 이웃 걸프국을 공격하지 않겠다고 밝혔지만 몇 시간 만에 공격을 확대했다. IRGC는 바레인 주파이르 미군기지를 공격했다고 밝히고 바레인·아랍에미리트(UAE)·카타르 등 걸프국을 겨냥한 공격을 이어갔다. 이란은 미군기지를 겨냥했다는 입장이지만 사우디아라비아 등은 공격이 계속되면 보복에 나설 수 있다고 경고했다.이런 가운데 UAE가 처음으로 이란 본토를 직접 공습했다는 보도도 나왔다. 이스라엘 매체 예디오트아흐로노트는 UAE가 이란의 담수화 시설을 공습했다고 전했다. UAE 국방부는 별도로 두바이 상공에서 이란의 미사일과 드론을 요격했다고 밝혔다.