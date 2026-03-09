日닛케이 장중 3000엔 급락…유가 100달러 돌파에 매도 확산

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

日닛케이 장중 3000엔 급락…유가 100달러 돌파에 매도 확산

도쿄 명희진 기자
도쿄 명희진 기자
입력 2026-03-09 09:41
수정 2026-03-09 09:48
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이란 정세 긴장에 에너지 쇼크 우려…日경제 충격 경계
이미지 확대
도쿄증권거래소. 서울신문DB
도쿄증권거래소. 서울신문DB


9일 도쿄 주식시장에서 닛케이 평균주가가 급락했다. 장중 하락 폭이 한때 3000엔을 넘었다.

니혼게이자이신문에 따르면 닛케이 평균주가는 전주 말 종가보다 한때 3500엔 이상 떨어지며 5만 2100엔대까지 밀렸다.

이란 정세 긴장 속에 국제 유가가 급등한 영향이다. 이날 새벽 원유 선물 가격이 배럴당 100달러를 돌파하면서 원유 수입 의존도가 높은 일본 경제에 대한 우려가 커졌다.

파장은 선물시장에도 이어졌다. 같은 날 오사카거래소(OSE)에서 닛케이 평균 선물 거래가 시작된 직후 가격 변동성이 급격히 확대되면서 ‘다이내믹 서킷 브레이커’가 발동됐다.

다이내믹 서킷 브레이커는 급격한 가격 변동이 발생할 때 일정 시간 거래를 일시 정지해 과도한 주문 체결을 막는 장치다.



일반적으로 가격이 상·하 8% 이상 움직일 때 시장 전체 거래를 멈추는 ‘서킷 브레이커’와는 달리 개별 선물 가격이 전 거래일 대비 3% 이상 하락할 때 일시적으로 거래를 멈춘다.
도쿄 명희진 특파원
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
닛케이 평균주가 급락의 주요 원인은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로