트럼프 “하메네이 사망” 발표…“이란 국민 조국 되찾을 기회”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이스라엘과 함께 단행한 이란 공습으로 아야톨라 알리 하메네이 최고 지도자가 사망했다고 공식 발표했다.트럼프 대통령은 28일(현지시간) 트루스소셜에서 “하메네이, 역사상 가장 사악한 인물 중 하나가 사망했다”며 “이는 이란 국민뿐 아니라 하메네이와 그의 ‘피에 굶주린 폭력배 패거리’에게 살해되거나 불구가 된 위대한 미국인과 전 세계 사람들에게도 정의다”라고 밝혔다. 이어 “그(하메네이)는 우리의 정보력과 고도로 정교한 추적 시스템을 피할 수 없었으며, 이스라엘과 긴밀히 협력한 결과 그와 함께 사망한 다른 지도자들 역시 아무것도 할 수 없었다”고 덧붙였다.트럼프 대통령은 “이란 국민이 조국을 되찾을 수 있는 단 한 번의 가장 위대한 기회”라며 봉기에 나설 것을 촉구했다. 그는 “이란혁명수비대와 군 및 기타 보안·경찰 세력 다수가 더 이상 싸우기를 원하지 않으며, 우리로부터 면책을 원하고 있다는 소식을 듣고 있다. 내가 어젯밤 말했듯이 ‘지금은 면책을 받을 수 있지만, 나중에는 죽음뿐이다’”라며 이란 정부를 압박했다.올해 86세인 하메네이는 1989년부터 이란을 통치해 왔다. 최고 지도자로서 그는 시아파 이슬람 공화국인 이란의 모든 정부 기관, 군대, 사법부에 대한 절대적인 권한을 가지고 있다. 하메네이는 40여년에 걸쳐 걸프 지역의 수니파 무슬림 국가들과 경쟁할 수 있는 지역 강국을 건설하는 동시에 주변 지역을 불안하게 만드는 핵 기술을 육성했다.하메네이는 최근 수년간 대규모 처형 집행을 집행하는 등 자국민 인권을 탄압했다. 특히 지난해 말 수도 테헤란에서 시작돼 전국으로 번진 반정부 시위를 강경 진압해 대규모 유혈 사태를 일으켰다. 폭스뉴스 등은 하메네이뿐만 아니라 이란 수뇌부 5~10명이 사망했다고 미국 관계자들을 인용해 전했다.미국과 이스라엘은 이날 이란 내 군사 목표물 수십 곳을 타격했다. 테헤란과 곰, 카라지, 게슘 등 전국 주요 도시가 동시다발로 공습받았다. 미국과 이스라엘이 이란에 대한 직접 군사공격에 나선 것은 지난해 6월 이란 핵시설 3곳을 타격한 이후 약 8개월 만이다. 이번 공격은 지난 26일 스위스 제네바에서 열린 미국과 이란의 핵 협상이 ‘노딜’로 끝난 직후 전격 단행됐다.