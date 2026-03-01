이란 하메네이 사망 소식 전하던 국영방송 앵커 오열 [포착]

이미지 확대 미국과 이스라엘의 전격 공습으로 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망한 가운데 이란 국영방송 앵커가 관련 소식을 전하며 오열하는 모습이 포착됐다. 엑스 캡처 닫기 이미지 확대 보기 미국과 이스라엘의 전격 공습으로 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망한 가운데 이란 국영방송 앵커가 관련 소식을 전하며 오열하는 모습이 포착됐다. 엑스 캡처

미국과 이스라엘의 전격 공습으로 이란 최고지도자 아야톨라 세예드 알리 하메네이가 사망한 가운데 이란 국영방송 앵커가 관련 소식을 전하며 오열하는 모습이 포착됐다.이란 정부는 1일(현지시간) 하메네이 사망을 발표하면서 40일간 전 국민적 추도 기간과 일주일 동안의 공휴일을 선포했다.이란 국영방송 프레스TV와 국영통신 IRNA도 이날 “이슬람혁명의 지도자 하메네이가 미국과 이스라엘의 이란에 대한 공격으로 순교했다”고 보도했다.소셜미디어(SNS)에 올라온 여러 영상에 따르면 한 이란 국영방송 앵커는 흐느끼며 하메네이의 사망 소식을 전했다.하메네이가 사망한 정확한 시점은 알려지지 않았다. 현지 언론들은 그가 테헤란의 집무실에서 사망했다고 전했다. 미국 매체들은 하메네이가 주로 거주하는 테헤란 북부 보안구역이 폭격으로 파괴된 위성사진을 공개했다.메흐르통신은 “순교하는 순간 아야톨라 하메네이는 집무실을 지키며 자신에게 주어진 임무를 수행 중이었다”며 “비겁한 그 공격이 토요일(2월 28일) 오전에 일어났다”고 보도했다.