이스라엘 방문 모디 인도 총리, 홀로코스트 기념관서 헌화

기사 검색
기사 검색
정치
대통령
국회
북한
국방·외교
사회
사건·사고
법원·검찰
환경
교육
과학
보건·의료
보건·복지
경제
기업·산업
부동산
금융
자동차
유통
증권
IT·인터넷
정책
비즈브리핑
국제
국제경제
중국
일본
중동·아프리카
아시아 오세아니아
미국·중남미
유럽
지구촌 화제
글로벌인사이트
정책·자치
정책·행정
지방·자치
서울區政
고시·채용
문화
음악
학술
미술·전시
출판·문학
대중 문화
종교
여행
건강
반려동물
영화
공연
기획·연재
시리즈 목록
오피니언
사설
칼럼
전문필진
만평
피플
인사
동정
부고
스포츠
야구
축구
골프
농구
배구
연예
방송
영화
해외연예
뮤직
스타요즘
검색

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
사이트맵
신문 구독
로그인
기사 검색

이스라엘 방문 모디 인도 총리, 홀로코스트 기념관서 헌화

입력 2026-02-27 00:44
수정 2026-02-27 00:44
  • 기사 읽어주기
    다시듣기
  • 글씨 크기 조절
    글자크기 설정
    닫기
    글자크기 설정 시 다른 기사의 본문도 동일하게 적용 됩니다.
  • 프린트
  • 댓글
     0
이미지 확대
이스라엘 방문 모디 인도 총리, 홀로코스트 기념관서 헌화
이스라엘 방문 모디 인도 총리, 홀로코스트 기념관서 헌화 이스라엘을 방문 중인 나렌드라 모디(가운데) 인도 총리가 26일(현지시간) 예루살렘 야드 바셈 홀로코스트 기념관에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 등이 지켜보는 가운데 희생자들에게 조의를 표하고 있다. 모디 총리는 이번 방문에서 인도와 이스라엘의 확고한 연대를 강조했다.
예루살렘 AFP 연합뉴스


이스라엘을 방문 중인 나렌드라 모디(가운데) 인도 총리가 26일(현지시간) 예루살렘 야드 바셈 홀로코스트 기념관에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 등이 지켜보는 가운데 희생자들에게 조의를 표하고 있다. 모디 총리는 이번 방문에서 인도와 이스라엘의 확고한 연대를 강조했다.

예루살렘 AFP 연합뉴스

2026-02-27 12면
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
모디 인도 총리가 방문한 기념관의 이름은?
서울신문 추천 뉴스
close button
많이 본 뉴스
2026 밀라노 올림픽 바로가기
포토 뉴스페이지로 이동
1 / 3
투표
동계올림픽 중계권의 JTBC 독점에 대한 여러분의 생각은?
폐막한 밀라노 코르티나 동계올림픽 중계를 JTBC가 독점으로 방송하면서 논란이 됐습니다. 이에 대한 여러분은 생각은?
1. 독점이어도 볼 사람은 본다.
2. 다양한 채널에서 중계를 했어야 했다.
관련기사
지난 Poll
오피니언
1 /
서울 En: 방송ꞏ연예 페이지로 이동
TWIG : 연예/이슈/라이프 페이지로 이동
1 /
-->
광고삭제
광고삭제
위로