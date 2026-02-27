이미지 확대
이스라엘 방문 모디 인도 총리, 홀로코스트 기념관서 헌화
이스라엘을 방문 중인 나렌드라 모디(가운데) 인도 총리가 26일(현지시간) 예루살렘 야드 바셈 홀로코스트 기념관에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리 등이 지켜보는 가운데 희생자들에게 조의를 표하고 있다. 모디 총리는 이번 방문에서 인도와 이스라엘의 확고한 연대를 강조했다.
예루살렘 AFP 연합뉴스
2026-02-27 12면
