“새상품 주세요” “이유는요?” 응대 논란…무신사, 결국 댓글 사과

이미지 확대 유튜브 채널 ‘여단오’ 영상 캡처 닫기 이미지 확대 보기 유튜브 채널 ‘여단오’ 영상 캡처

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유명 의류 브랜드 매장에서 외국인 고객을 대하는 직원의 부적절한 응대가 공개돼 거센 비난이 일고 있다.지난 16일 구독자 약 46만명을 보유한 유튜브 채널 ‘여단오’에는 한국인-중국인 커플이 한 의류 브랜드 매장을 찾는 영상이 올라왔다. ‘여단오’는 커플 브이로그를 주 콘텐츠로 삼아 뜨거운 인기를 모으고 있다.영상을 보면 한국인 여자친구와 함께 매장에서 쇼핑하던 중국인 남성 A씨는 황당한 대우를 받았다.A씨가 옷을 고른 뒤 “XXL(사이즈)로 사겠다”고 말하자 매장 직원은 “한 사이즈 큰 거요?”라고 묻더니 “걸려 있는데 다시 가셔서 찾아보세요”라고 말했다.또 A씨가 매장에 진열돼 있던 흰색 옷을 고르며 “이건 새 상품으로 주세요”라고 하자 직원은 “이유는요?”라고 되물었다. A씨가 “네?”라며 당황해하자 직원은 “걸려 있던 거랑 똑같은 건데 이유가 있으신지 여쭤보는 거다. 저희가 이유를 알아야 (한다)”고 응대했다.한국인 여자친구 B씨는 자막으로 “흰색 옷이라 DP(Display)상품 말고 새 상품으로 달라고 했더니 난데없는 추궁(을 받았다)”며 “가만히 듣다가 제가 왜 그러시는지 물어보니 창고가 지하에 있어서 그렇다며 옷을 가져다줬다”고 설명했다.영상을 본 네티즌들은 “응대가 정말 별로다”, “외국인이면 더 친절하게 하지 못할망정”, “본사에 컴플레인 걸어라”, “새 상품 달라니까 이유 물어보는 건 뭐냐”, “DP용은 말 그대로 DP용이지”, “직원 응대 교육 다시 시키라고 항의해야 하는 거 아니냐” 등 직원의 불친절함에 비판의 목소리를 쏟아냈다.해당 영상은 캡처돼 각종 커뮤니티 등에 퍼졌다. 네티즌들은 댓글을 통해 해당 브랜드 매장에서 겪은 불친절한 경험들을 쏟아내고 있다.논란이 커지자 이들이 방문했던 의류 브랜드 매장 무신사는 댓글을 통해 사과했다.무신사는 공식 유튜브 계정으로 “먼저 저희 매장 크루들이 고객님을 응대하는 과정 중에 불편을 끼쳐드린 점에 대해 정중히 사과드린다”며 “매장을 직접 찾아주시는 고객 관점에서 보다 나은 쇼핑 경험을 제공할 수 있도록 직원 교육에도 만전을 기하겠다”고 고개 숙였다.그러면서 “다시 한번 불친절한 응대에 사과 말씀드리며 보다 나은 서비스로 다시 뵙겠다”고 거듭 사과했다.한편 지난해 국내 무신사 스탠다드 매장의 외국인 매출은 150억원을 돌파했다. 특히 방한 관광객 유입이 많은 매장에서 외국인 구매가 두드러졌다. 외국인 매출 비중은 명동점(55%), 한남점(44%), 성수점(42%), 홍대(40%), 강남(15%) 순으로 확인됐다. 구매 고객 지역별 비중은 중국(19%), 대만(18%), 일본(13%), 미국(12%), 싱가포르(6%) 순이었다.