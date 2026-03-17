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[서울데이터랩]미국 증시 지수 종합

정연호 기자
정연호 기자
입력 2026-03-17 08:57
수정 2026-03-17 08:57
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16일(현지시간) 미국 증시는 주요 지수들이 상승세를 보였다. 다우존스와 S＆P 500은 보합세를 보였고, 나스닥 종합과 나스닥 100은 1% 이상의 상승을 기록했다. 필라델피아 반도체 지수 역시 상승세를 나타냈다.

다우존스 지수는 뉴욕 거래소(NYSE)에서 46,946.41포인트로 마감하며 387.94포인트(0.83%) 올랐다. 거래량은 514,985천주로 집계됐으며, 시작가는 46,707.40포인트, 최고가는 47,176.14포인트, 최저가는 46,707.40포인트를 기록했다.

나스닥 증권거래소(NASDAQ)에서 나스닥 종합 지수는 22,374.18포인트로 268.82포인트(1.22%) 상승했다. 하루 거래량은 1,447,974천주였고, 시작가는 22,340.39포인트, 최고가는 22,521.59포인트, 최저가는 22,316.63포인트로 나타났다. S＆P 500 지수도 뉴욕 거래소에서 6,699.38포인트로 67.19포인트(1.01%) 오른 모습을 보였다. 거래량은 3,025,489천주였으며, 시작가는 6,674.37포인트, 최고가는 6,729.79포인트, 최저가는 6,674.37포인트였다.

한편, 필라델피아 반도체 지수는 7,796.24포인트로 149.61포인트(1.96%) 상승해 나스닥 증권거래소에서 강세를 보였다. 다우운송 지수는 17,853.63포인트로 121.79포인트(0.69%) 올라 보합세를 보였다.

반면, VIX 지수는 23.51로 3.68포인트 하락하며 등락률 -13.53%를 기록했다. 현재 VIX 지수는 20을 넘지만, 30을 넘지 않아 시장의 불확실성과 리스크가 중간 정도임을 시사한다.
정연호 기자
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