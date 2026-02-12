유명인 이름 틀리고 오락가락…올림픽 엉망 중계한 伊 공영방송 앵커 논란

이미지 확대 미국 가수 머라이어 캐리가 지난 6일(현지시간) 이탈리아 북부 밀라노의 산시로 스타디움에서 열린 2026 밀라노-코르티나 동계올림픽 개회식에서 공연하고 있다.

이탈리아 공영방송 라이(RAI)의 앵커가 2026 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 개막식에서 유명 인물의 이름을 착각하는 등 중계 실수를 연발하자 해당 매체의 스포츠 기자들이 파업을 예고했다.라이 스포츠 부문 책임자인 파올로 페트레카는 지난 6일(현지시간) 이탈리아 북부 밀라노에서 열린 동계올림픽 개막식 중계 도중 잇따른 실수를 저질러 일주일 간 이탈리아 언론의 거센 비난을 받았다고 뉴욕타임스(NYT)가 보도했다.라이 스포츠기자 노동조합 소속 기자들은 페트레카의 실수에 항의하며 올림픽 보도에서 자신들의 필명을 공개하지 않기로 했다. 이들은 지난 9일 동계올림픽이 종료되는 직후 3일간 파업에 돌입할 것이라고 발표했다.페트레카는 방송을 시작하며 밀라노의 100년 역사가 담긴 랜드마크 축구 경기장인 ‘산 시로’를 로마의 주요 축구 경기장 공식 명칭인 ‘스타디오 올림피코’이라고 잘못 소개했다. 또한 국제올림픽위원회(IOC) 위원장인 커스티 코벤트리를 이탈리아 대통령 세르지오 마타렐라의 딸이라고 잘못 언급했다.이탈리아 배우 마틸다 데 안젤리스가 지휘봉을 잡고 유명 이탈리아 작곡가 복장을 한 사람들을 지휘하는 장면이 방송되자 처음에 그를 팝가수 머라이어 캐리라고 말하기도 했다. 또 그는 성화 봉송 주자로 나선 이탈리아 여자 배구팀 선수 두 명을 알아보지 못했다. 브라질 대표단을 불가리아 대표단으로 착각한 뒤, 브라질 선수들임을 깨닫자 “춤이 그들의 피 속에 흐른다”고 말하기도 했다.이탈리아 주요 언론은 페트레카의 앵커 역량에 대해 가차 없는 비판을 가해왔다. 이탈리아 주요 일간지 중 하나인 코리에레 델라 세라는 라이의 개막식 중계에 관해 “라이가 방송한 역대 최악의 방송 중 하나”라고 표현했고, 또 다른 일간지 라 레푸블리카는 “이 행사가 라이뿐 아니라 이탈리아 전체에게도 실수와 실책, 부적절한 검열로 가득 찬 워털루 전투 같은 참사로 변모했다”고 보도했다.게다가 소셜미디어에서는 그가 개막식에서 시를 낭송한 튀니지계 이탈리아인 유명 래퍼 갈리에 대해 전혀 언급하지 않았다는 지적이 쏟아졌다. 정치적 가사로 유명한 가수 갈리는 2024년 이탈리아 작곡 경연대회에서 4위를 차지했고, 이번 동계올림픽 개회식 공연을 마치며 “학살을 멈춰라”라고 외쳤다. 이는 이스라엘의 가자지구 침공을 비판하는 발언이었다.2001년 라이에 입사한 페트레카는 지난 10개월 동안 RAI 스포츠 부문 책임자로 일해왔다. 하지만 그는 스포츠 취재 경험이 전무했고, 경력 대부분을 정치부에서 보냈다.기자노조는 이날 성명에서 “지금까지 사흘 동안 우리 모두는 예외 없이, 그리고 우리 잘못이 아님에도 당혹스러움을 겪어왔다”면서 “우리는 역대 가장 기대를 모았던 행사 중 하나인 밀라노·코르티나담페초 동계올림픽 기간 동안 라이 스포츠가 보여준 사상 최악의 방송 실태에 직면했기에, 이제 우리의 목소리를 내야 할 때”라고 썼다.라이스포츠 기자 노조 대표이자 해당 그룹의 축구 중계를 총괄하는 인물인 알레산드리 안티넬리는 라이 스포츠 노조가 지난해 두 차례에 걸쳐 그의 편집 계획을 거부하기로 투표했다고 밝혔다. 그 이유는 해당 계획이 “완전히 불충분”했으며 “우리 뉴스룸을 이끌기에 필요한 역량을 보여주지 못했다”는 것이었다.라이 사장 등 방송사 지도부 대부분은 이탈리아 정부에 의해 지명된다. 이로 인해 정부의 공영방송사에 대한 영향력은 좌파 정부와 우파 정부 모두에서 “편향성이 강하다”는 비판을 받아왔다. 라이 소속 기자들은 “라이가 정부의 메가폰으로 전락했다”면서 “정부가 기자들을 억압적으로 통제한다”고 규탄하는 파업에 돌입하기도 했다.