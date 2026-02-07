54세 왕비도 군복 입고 입대…공주까지 훈련장에 선 유럽 [포착]

이미지 확대 지난해 10월 왕립 헌병대 훈련에서 막시마 왕비가 얼굴에 위장 크림을 바르고 있다. 막시바 왕비 인스타그램 닫기 이미지 확대 보기 지난해 10월 왕립 헌병대 훈련에서 막시마 왕비가 얼굴에 위장 크림을 바르고 있다. 막시바 왕비 인스타그램

유럽 전역에 안보 불안이 짙어지는 가운데, 왕실 여성들의 군 복무가 잇따르고 있다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 고조된 위기감 속에서 “유럽은 스스로를 지켜야 한다”는 독자 방위론이 힘을 얻는 분위기다.네덜란드 왕실의 막시마 왕비(54)는 지난 1일 네덜란드 육군 예비군에 자원 입대했다. 네덜란드 왕실은 4일 성명을 통해 “국가 안보는 더 이상 당연한 것이 아니라는 판단에 따라 왕비가 입대를 결정했다”고 밝혔다. 네덜란드 예비군 입대 상한 연령이 55세인 점을 감안하면, 사실상 ‘막차 입대’다.왕실이 공개한 사진에는 위장 크림을 바른 채 권총 사격 훈련을 하고, 로프를 타고 장애물을 넘거나 제식 훈련에 참여하는 막시마 왕비의 모습이 담겼다. 왕비는 병 계급으로 훈련을 시작해 이론 교육, 체력 훈련, 사격, 독도법(讀圖法) 등으로 구성된 단기 집중 과정을 이수한 뒤 예비군 중령 계급을 받게 된다.네덜란드 예비군은 평소에는 각자의 본업에 종사하다가 홍수·전쟁 등 비상 상황 시 소집되는 파트타임 전력이다. 현재 약 9200명 규모로, 정부는 2030년까지 2만명 수준으로 확대하는 방안을 추진 중이다. 현지 민영방송 RTL은 “왕비의 입대는 중장년층도 예비군에 기여할 수 있다는 강력한 메시지를 준다”고 평가했다.왕실의 군 복무는 이번이 처음이 아니다. 네덜란드 왕위 계승 서열 1위인 장녀 아말리아 공주는 암스테르담대 법학과 학업과 병행해 국방대학에서 2년 과정의 군사 교육을 받고 있으며, 지난달 기초 군사훈련을 마치고 상병으로 진급했다. 아말리아 공주 입학 이후 국방대학 지원자가 급증하는 이른바 ‘아말리아 효과’도 나타났다. 남편인 빌럼 알렉산더르 국왕 역시 과거 육·해·공군에서 모두 복무한 경력이 있다.이 같은 흐름은 네덜란드에 국한되지 않는다. 노르웨이의 잉리드 알렉산드라 공주는 북부여단에서 15개월간 공병대로 복무했고, 스페인의 레오노르 공주는 육·해·공군을 아우르는 3년짜리 군사훈련의 마지막 해를 보내고 있다. 벨기에의 엘리자베트 공주 역시 사관학교 과정을 이수 중이다.배경에는 급변하는 유럽 안보 지형이 있다. 러시아의 우크라이나 침공 이후 군사적 위기감이 상수로 자리 잡은 데다, 미국 트럼프 행정부의 방위비 증액 압박과 동맹 불확실성까지 겹치며 유럽 내부에서는 별도 유럽군 창설, 유럽판 핵우산 등 독자 방위 논의가 확산하고 있다.뉴욕타임스는 “국가 최고위층이 직접 군복을 입는 장면은 유럽이 미국 의존도를 줄이고 스스로 방위 역량을 강화하려는 흐름을 상징적으로 보여준다”고 분석했다. 실제로 프랑스와 독일에 이어 네덜란드 등 일부 유럽 국가에서는 징병제 부활과 예비군 확대를 둘러싼 논의도 속도를 내고 있다.군복을 입은 왕실 여성들의 행보는 단순한 상징을 넘어, 유럽 사회 전반에 퍼진 안보 불안과 ‘각자도생’ 국방 전략의 현실을 그대로 드러내고 있다.