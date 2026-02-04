일파만파 엡스타인 파일, 클린턴 “제트기 탔지만 섬엔 안갔다”

클린턴 부부 이달 말 의회 출석
엡스타인 관련 조사에 응하기로
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
클린턴 사진만 수두룩한 ‘엡스타인 파일’
미국 법무부가 지난 19일(현지시간) 빌 클린턴(왼쪽) 전 미국 대통령이 성범죄자 제프리 엡스타인과 함께 있는 사진을 공개했다(왼쪽 사진). 오른쪽 사진은 클린턴(왼쪽 네 번째) 전 대통령과 엡스타인의 여자친구 길레인 맥스웰(두 번째). 가수 믹 재거(세 번째)가 함께 식사하는 모습.
로이터 연합뉴스
로이터 연합뉴스
성범죄자 제프리 엡스타인의 수사 자료 약 300만 쪽이 공개되면서 미국의 전·현직 대통령은 물론 영국, 노르웨이 등 유럽 왕실과 일론 머스크 테슬라 최고경영자(CEO) 등 관련된 전 세계 유명 인사에 파장이 미치고 있다.
빌 클린턴 전 미국 대통령 부부는 3일(현지시간) 오는 26일과 27일 엡스타인 사건에 대한 하원 조사에 증언하기 위해 출석한다고 밝혔다.
이들 부부는 엡스타인의 범죄 행위에 대해 개인적으로 아는 바가 없다는 입장이다.
클린턴 전 대통령은 재단 업무로 엡스타인의 개인 제트기를 이용한 적은 있지만, 성범죄 파티가 이뤄진 그의 개인 섬에는 방문한 적이 없다고 밝혔다.
부부의 변호인단은 의회의 소환장이 정당한 입법 목적이 없으며, 민주당 소속인 전 대통령과 국무장관을 곤경에 빠뜨리려는 의도라며 반발했다.
이미지 확대
닫기 이미지 확대 보기
왼쪽부터 도널드 트럼프 미국 대통령, 멜라니아 트럼프 영부인(당시 여자친구), 제프리 엡스타인, 기슬레인 맥스웰 [뉴욕타임스 캡처]
민주당은 공화당 의원들이 클린턴 부부만을 선택적으로 공격하면서 도널드 트럼프 대통령과 엡스타인이 연루됐다는 의혹에 대해서는 적극적으로 수사하지 않는다고 비난했다.
트럼프 대통령과 엡스타인은 1990년대와 2000년대 초 플로리다주 팜비치에서 이웃으로 지내며 친분을 쌓았다. 트럼프 대통령은 엡스타인이 성범죄로 기소되기 전인 2006년 “소름 끼치는 인물”이라며 그와 관계를 끊었다고 주장했다.
법무부가 지난달 30일 공개한 대규모 파일에는 클린턴 전 대통령의 사진과 그가 과거 엡스타인과 교류했던 내용 등이 포함됐다.
트럼프 대통령은 의회에서 클린턴 부부를 증인으로 소환한 것에 대한 질문을 받자 “유감스러운 일이라고 생각한다. 여러모로 안타깝다”고 밝혔다.
이번에 공개된 파일에는 엡스타인이 머스크 등 유명 인사들과 주고받은 이메일 내용도 담겼다.
머스크는 2012년 엡스타인에게 “당신의 섬에서 가장 광란의 파티가 열리는 날은 언제인가”라며 파티에 참석하고 싶다는 의사를 표현했으나, 실제 방문 여부는 확인되지 않았다.
서준오 서울시의원, 의정보고서 배부로 임기 4년 성과 적극 홍보
서울시의회 서준오 의원(더불어민주당·노원4)이 임기 4년의 성과를 담은 의정보고서를 제작하여 배부에 나섰다. 홍보 극대화를 위해 출근시간 지하철역과 상가 방문 배부 등 전통적인 방식과 함께 의정보고서를 고무줄로 지역구 대다수 세대 현관문 손잡이에 거는 색다른 방식으로 배부해 이목을 끌고 있다. 이번에 제작된 의정보고서에서는 남다른 경력과 확실한 실력을 갖춘 서 의원이 이루어낸 수많은 의정활동 성과를 확인할 수 있다. 서준오 의원은 우원식 국회의원 보좌관과 김성환 노원구청장 비서실장, 청와대 행정관, 더불어민주당 정책위원회 부의장 등을 역임했다. 의정보고서에는 노원의 도시경쟁력에 중요한 일자리 창출을 위한 기업 유치와 강남 접근성을 높이는 교통인프라 구축, 주거환경 개선을 위한 재건축·재개발 성과들이 주요하게 담겨 있다. 더불어 교통 보행 및 편의시설 개선과 여가문화 공간 확충, 업무·문화·복지시설 설치 등의 성과와 노원구 발전과 아이들의 학교 교육환경개선 예산 확보 성과까지 정리되어 있다. 서 의원은 가장 큰 성과로 광운대역세권개발과 현대산업개발 본사 유치, 800여개 바이오기업 유치를 위한 창동차량기지 개발 그리고 재건축·재개발을 위한 지구단위
서울시의회 바로가기
엡스타인은 2008년 14세 소녀에게 성관계를 요구한 혐의로 유죄 판결을 받았으며 2019년 교도소에 수감된 지 한달 만에 의문사했다.
Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지
Q.
기사를 끝까지 읽으셨나요? 이제 AI 퀴즈로 기사의 핵심 내용을 점검해보세요.
클린턴 전 대통령 부부가 하원 조사에 출석하는 이유는?