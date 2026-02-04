“질, 이혼 전 바이든과 바람폈다” 폭로하더니…아내 살인 혐의 체포

질 바이든 전 남편 ‘아내 살해’ 충격

이미지 확대 조 바이든과 질 바이든 부부. AP 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 조 바이든과 질 바이든 부부. AP 연합뉴스

이미지 확대 질 바이든 전 남편 스티븐스. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 질 바이든 전 남편 스티븐스. 연합뉴스

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

조 바이든 전 미국 대통령의 부인 질 바이든 여사의 첫 번째 남편이 현재의 아내를 살해한 혐의로 법정에 선다.3일(현지시간) AP통신 등 외신에 따르면, 질 여사와 1970년대 결혼생활을 했던 윌리엄 스티븐슨은 지난해 12월 28일 델라웨어주 윌밍턴 자택에서 아내 린다를 살해한 혐의로 기소됐다.당시 경찰은 가정불화 신고를 받고 출동했으나, 현장에서 발견된 린다는 이미 의식을 잃은 상태였다. 수사 당국은 스티븐슨을 1급 살인 혐의로 체포했다. 그는 50만 달러(약 7억 2000만원)의 보석금을 내지 못해 현재 구금된 상태다.스티븐슨은 질 여사와 1970년부터 1975년까지 5년간 부부로 지냈다. 그는 지난 2020년 대선 당시, 질 여사와 바이든 전 대통령의 불륜 의혹을 제기하며 정치적 파장을 일으켰던 인물이기도 하다.당시 스티븐슨은 “자신과 이혼하기 전부터 두 사람이 깊은 관계였다”고 주장했다. 바이든 측은 “1975년 첫 부인을 사별한 후 질 여사를 처음 만났다”며 이를 전면 부인해왔다.스티븐슨은 지난해 보수 매체와의 인터뷰에서도 질 여사를 향해 “화가 많고 못된 사람”이라며 비난을 쏟아냈다. 이번 기소 소식에 대해 질 여사 측은 공식 입장을 내지 않겠다고 밝혔다.