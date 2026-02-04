[속보] 후진기어 놓고 내린 20대 여성, 차·벽 사이 끼여 중상… “뇌 다친 듯”

이미지 확대 사고 현장. 부천소방서 제공 닫기 이미지 확대 보기 사고 현장. 부천소방서 제공

경기 부천의 한 주차장에서 20대 여성 운전자가 소형 스포츠유틸리티차(SUV)와 벽 사이에 끼여 크게 다치는 사고가 발생했다.4일 경기 부천소방서에 따르면 전날 오후 10시 19분쯤 부천시 원미구 상동 상가건물 지하 주차장에서 사람이 차량과 벽 사이에 끼어 있다는 신고가 119에 접수됐다.이 사고로 SUV 운전자인 A(29)씨가 119 구급대에 의해 심폐소생술(CPR) 등 응급처치를 받으면서 병원으로 옮겨져 치료받고 있다.사고 당시 A씨의 차는 기어가 후진 상태로 놓여 있다가 뒤로 밀리면서 주차방지턱을 넘어선 것으로 파악됐다.경찰은 A씨가 차량 트렁크에서 짐을 내리다가 사고를 당한 것으로 보고 구체적인 사고 경위를 조사하고 있다.경찰 관계자는 “주차방지턱에 걸린 상태에서 트렁크가 열리자 무게가 쏠려 차량이 뒤로 밀린 것 같다”며 “A씨는 당시 질식해 뇌를 다친 것으로 보인다”고 전했다.