중국, 테슬라 등 전기차 ‘히든 손잡이’ 최초로 금지한다

이미지 확대 출처: 블룸버그, 중국 공업정보화부 닫기 이미지 확대 보기 출처: 블룸버그, 중국 공업정보화부

이미지 확대 중국 청두에서 발생한 전기차 화재사고 모습. 웨이보 캡처 닫기 이미지 확대 보기 중국 청두에서 발생한 전기차 화재사고 모습. 웨이보 캡처

중국이 세계 최초로 테슬라 등 전기차에서 사용되는 ‘히든 손잡이’를 내년부터 금지한다.중국 공업정보화부는 2일(현지시간) 소셜미디어를 통해 ‘자동차 문손잡이 안전 기술 요구’를 공개하고 2027년 1월 1일부터 시행한다고 밝혔다.이번 정책은 지난해 중국 샤오미 전기차 SU7에서 교통사고 뒤 화재가 발생했지만 차 문이 열리지 않아 탑승자가 갇혀서 숨진 것에 대한 후속 조치다.테슬라를 비롯한 전기차는 차량 전원이 꺼진 뒤 문손잡이가 열리지 않아 사망 사고를 일으킨다는 지적이 제기되고 있다.지난해 10월 중국 청두에서 음주운전을 하던 30대 남성이 중앙분리대를 넘어 충돌한 뒤 화염에 휩싸였지만 문을 열지 못해 운전자를 구조하지 못했다.중국 공업정보화부는 차량 바깥 문손잡이의 조작이 불편하고 사고가 일어나면 문이 열리지 않는 문제가 있다면서 세계 최초로 기계식 손잡이를 반드시 갖추도록 규제했다.이번 규제로 테슬라 모델Y처럼 차체에 숨겨진 손잡이의 한쪽 면을 누르면 다른 쪽 손잡이가 튀어나오거나 니오 ES8처럼 전자식으로 튀어나오는 손잡이는 모두 금지된다.새로운 규정은 중국에서 판매되는 전기차에만 적용되지만, 세계적 파급 효과가 예상된다. 미국도 테슬라 전기차 문에 대한 안전 조사를 하고 있으며, 유럽 규제 당국도 자체적인 규정을 도입할 예정이다.블룸버그 통신은 이번 규제에 맞추기 위해 전기차 모델당 1억 위안(약 208억원) 이상이 들 수 있다고 예상했다.중국에서 판매되는 신에너지 차량의 60%는 ‘히든 손잡이’를 사용하고 있으며 여기에는 테슬라의 모델 Y와 모델 3, 2026년 출시 예정인 BMW의 iX3, 니오의 ES8, 리오토의 i8, 샤오펑의 P7 등이 포함된다.중국 당국은 정지 상태에서 출발 시 차량 가속력을 제한하는 방안 및 첨단 운전자 보조 시스템에 대한 감독도 강화하고 있다.