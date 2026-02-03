트럼프의 잔인한 농담…“캐나다·그린란드·베네수 51~53번째州로”

이미지 확대 US-POLITICS-TRUMP 도널드 트럼프. 연합뉴스 닫기 이미지 확대 보기 US-POLITICS-TRUMP 도널드 트럼프. 연합뉴스

도널드 트럼프 미국 대통령이 캐나다와 그린란드, 베네수엘라를 미국의 주로 편입하고 싶다고 농담했다고 워싱턴포스트(WP)가 1일(현지시간) 보도했다.WP에 따르면 트럼프 대통령은 지난달 31일 워싱턴DC에서 열린 사교모임 알팔파클럽의 비공개 연례 만찬 연설에서 그린란드와 관련, “우리는 (덴마크 자치령인) 그린란드를 침공하지 않을 것”이라며 “우리는 그것을 구매할 것”이라고 말했다.이어 “그린란드를 (미국의) 51번째 주로 만들려는 의도를 가지고 있지 않다”며 “나는 캐나다를 51번째 주로 만들길 원한다. 그린란드는 52번째 주가 될 것이고, 베네수엘라는 53번째가 될 수 있다”고 말했다.미국 정·재계의 거물이 모이는 알팔파클럽의 연례 만찬 연설은 참석자를 대놓고 놀리고, 자기비하식 농담을 하는 것이 관례다. 트럼프 대통령의 그린란드 등 발언도 농담으로 받아들여졌지만, 그의 서반구 야욕을 재차 떠올리게 했다는 반응이 나온다.