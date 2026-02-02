美항모 무서웠나…사형 앞두고 풀려난 이란 청년 옷가게 주인

이미지 확대 사형 위기서 풀려난 이란 청년 에르판 솔타니 닫기 이미지 확대 보기 사형 위기서 풀려난 이란 청년 에르판 솔타니

Copyright ⓒ 서울신문 All rights reserved. 무단 전재-재배포, AI 학습 및 활용 금지

경제 불만으로 시작된 반정부 시위에 참여했던 20대 이란 청년이 사형 선고를 받았다가 보석금을 내고 갑자기 풀려났다.지난해 12월 말부터 시작된 반정부 시위에 참가한 에르판 솔타니(G사진明·26)는 이란의 이슬람 신정체제에 반대하는 선전 활동과 국가 안보 위협 혐의로 지난달 8일 체포됐다.옷가게를 운영하던 솔타니에 대한 사형 집행이 며칠 안에 있을 것이란 통보가 가족들에게 전달됐지만, 교수형은 집행되지 않았다.AFP 통신은 1일(현지시간) 솔타니가 지난달 31일 20억 토만(약 1800만원)의 보석금을 내고 석방됐으며 휴대전화를 제외한 모든 소지품은 돌려받았다고 전했다.솔타니가 체포된 지 단 며칠 만에 사형이 처해질 것이란 보도는 세계적으로 논란을 낳았으며 당시 그의 친척 가운데 한 명은 “극히 신속한 절차로 사형이 선고됐다”며 분노했다.하지만 이란 정부는 솔타니가 처형될 위기에 처했다는 외국 언론의 보도를 “명백한 날조”라고 비판하며 그에게 사형 선고를 내렸다는 사실도 부인했다.도널드 트럼프 미국 대통령은 지난달 13일 “이란이 내일 시위대를 교수형에 처하리라는 것을 들었다”며 “그런 일을 한다면 매우 강력한 조치를 취하겠다”고 경고했다.그러자 이란 당국은 다음날 예정됐던 형 집행을 연기했으며, 당시 아바스 아라그치 이란 외무장관은 “교수형 계획은 없다”고 밝혔다.이란 반정부 시위는 소강상태에 접어들었지만, 미국은 중동지역에 군사자산을 배치하며 핵 협상 타결을 압박하고 있다.트럼프 대통령은 이란으로 ‘함대’가 향하고 있다며 이란과의 핵 협상이 이뤄지지 않으면 군사작전을 감행할 수 있다고 시사했다.