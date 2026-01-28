비행기 의자 좀 젖혔다고 ‘진상짓’…“앞좌석에 발 턱 올리더니 막 흔들어”

방금 들어온 뉴스

2026 밀라노 올림픽
비행기 의자 좀 젖혔다고 ‘진상짓’…“앞좌석에 발 턱 올리더니 막 흔들어”

김성은 기자
김성은 기자
입력 2026-01-28 16:11
수정 2026-01-28 16:11
앞좌석 등받이에 발을 올려놓고 버티는 여성 승객의 모습. 뉴욕포스트 캡처
앞좌석 등받이에 발을 올려놓고 버티는 여성 승객의 모습. 뉴욕포스트 캡처


비행기에서 한 여성 승객이 앞 좌석 등받이에 발을 뻗쳐 올려놓고 버티는 진상 행동을 벌여 논란이 됐다. 승무원은 물론 다른 승객까지 여러 차례 제지했지만 이 여성은 아랑곳하지 않고 한참 동안 발을 내리지 않았다.

27일(현지시간) 뉴욕포스트에 따르면, 카타르항공 도하발 모스크바행 항공편에서 한 여성 승객이 앞좌석 등받이에 발을 뻗어 올려놓는 황당한 행동을 벌이는 모습이 담긴 영상이 온라인에 퍼지며 공분을 샀다.

목격자들에 따르면 이 여성은 앞좌석 승객이 좌석을 뒤로 젖히자 화가 난 것으로 알려졌다.

일각에서는 러시아인으로 추정되는 이 승객이 좌석 업그레이드를 거부당하자 항의 차원에서 발을 올렸다는 주장도 나온다.

영상에는 여성이 앞좌석 등받이에 발을 올려놓은 채 버티는 모습이 담겼다.

앞좌석에 앉은 여성은 노트북 작업을 하면서도 몸을 웅크릴 수밖에 없었다.

심지어 이 승객은 운동화를 신은 채 두 발을 서로 부딪치며 좌석을 흔들기까지 했다.

다른 승객들과 승무원들이 여러 차례 발을 내리라고 설득했지만 소용없었다.

한 목격자는 “승무원들이 설득하고 또 설득했다. 다리를 내리라고 계속 말했지만 이 여성은 그 자세로 계속 비행하고 싶어 했다”고 전했다.

다른 승객들은 이 여성을 조롱했다. 한 남성은 “이게 비즈니스 클래스라니”라며 혀를 찼다.

한 여성은 “이런 일은 러시아에서만 일어날 수 있다”고 한탄했다.

피해 승객도 “사람을 더러운 곳에서 데려올 수는 있어도, 그 사람에게서 더러움을 빼낼 수는 없다는 속담이 있다”며 불쾌감을 드러냈다.

영상 마지막에는 승무원이 웅크리고 앉아 이 여성에게 발을 좌석에서 치워야 한다고 설명하는 모습이 담겼다.

결국 이 여성은 발을 내렸다고 뉴욕포스트는 전했다.

비행기에서 발로 다른 승객의 공간을 침범하는 사례는 이번이 처음이 아니다.

앞서 싱가포르항공에서는 한 승객이 맨발로 앞좌석 의자에 발을 갖다 대는 행동을 벌여 논란이 된 바 있다.
김성은 기자
